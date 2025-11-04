الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

المجلس العلمي لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية يبحث تطوير برامجها

عبدالله بن بيه خلال الاجتماع بحضور خليفة الظاهري وأعضاء المجلس العلمي الأعلى للجامعة (من المصدر)
5 نوفمبر 2025 02:13

أبوظبي (الاتحاد)

اطّلع المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، خلال اجتماعه العاشر برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس المجلس العلمي الأعلى للجامعة، وبحضور الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة، على أبرز المبادرات الأكاديمية والمشروعات التطويرية التي نُفّذت خلال الفترة الماضية، وبحث سُبل تعزيز مسيرة الجامعة المستقبلية وبرامجها في مجالات الدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية والاجتماعية.
وثمّن معالي الشيخ عبدالله بن بيه، خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر الجامعة في أبوظبي، جهود الجامعة خلال الأشهر الماضية وما حققته من إنجازات نوعية في تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس رؤية دولة الإمارات في ترسيخ الريادة المعرفية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مبادرات رائدة
استعرض معالي الشيخ عبدالله بن بيه عدداً من المبادرات الرائدة التي تنسجم مع رؤية الجامعة الاستراتيجية، من أبرزها «دبلوم حمدان بن زايد لقيادة العمل الإنساني المستدام»، الذي يهدف إلى إعداد كوادر قيادية مؤهلة في مجالات العمل الإنساني والتنموي، ويرسّخ مكانة الإمارات في هذا الميدان الحيوي من خلال التكامل بين الخبرة الأكاديمية والتجربة الميدانية.
وناقش المجلس التحضير لمؤتمر «الفلسفة والمعتقد والعلم والمعقولية» المزمع عقده في باريس، والذي يعكس حرص الجامعة على تعزيز شراكاتها الدولية ومدّ جسور الحوار بين الدين والعلم والعقل، تأكيداً لدور المعرفة كجسرٍ للتفاهم الإنساني والتكامل الحضاري.
وأشاد المجلس، في ختام الاجتماع، بالدعم الكبير الذي تحظى به الجامعة من القيادة الرشيدة، داعياً إلى مواصلة العمل لترسيخ ريادتها الأكاديمية، وتعزيز أثرها العلمي والمجتمعي في نشر قيم التسامح والعقلانية والإنسانية التي تقوم عليها رسالة الجامعة.

