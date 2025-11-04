الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الغافة رمز التسامح في الإمارات».. فعالية بأبوظبي

خلال الفعالية (وام)
5 نوفمبر 2025 02:13

أبوظبي (وام)

نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، فعالية تحت عنوان: «الغافة.. رمز التسامح في مجتمع الإمارات»، تم خلالها زراعة شجرة الغاف في حديقة الأرشيف والمكتبة الوطنية، تجسيداً لرمز التسامح والتعايش في مجتمع الإمارات.
حضر الفعالية، الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، والمهندس أحمد خالد عثمان، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية بالإنابة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والدكتور حمد المطيري، المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، إلى جانب أعضاء لجنتي التسامح في الجانبين.
وأكد الدكتور عبد الله ماجد آل علي أن فضيلة التسامح تُعد من أسمى القيم التي رسخها المؤسس والباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجتمع الإمارات، وكانت لها آثارها العميقة في تعزيز التعايش السلمي والوئام بين جميع فئات المجتمع والمقيمين على أرض الإمارات الطيبة.

قيم أصيلة
أكد المهندس أحمد خالد عثمان أهمية هذه المبادرات التي تدعم التواصل والتعاون بين الجهات الوطنية، مشيراً إلى حرص الهيئة على المساهمة في الفعاليات التي تُسلّط الضوء على القيم الإماراتية الأصيلة.
ونوه إلى دور الزراعة والتشجير في استدامة حفظ البيئة والموروث وأن اختيار «شجرة الغاف» شعاراً للفعالية يجسّد رمزية وطنية عميقة.

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3».. عامان من الجهود الإنسانية في غزة
برعاية منصور بن زايد.. تكريم الفائزين بجائزة «الإمارات لريادة سوق العمل» 13 نوفمبر
الأرشيف والمكتبة الوطنية
أبوظبي
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
التسامح
الإمارات
