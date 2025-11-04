303.6 مليون جالون من المياه لمزارع القمح والألبان والدواجن في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)



وفّرت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أكثر من 303.667.960 جالوناً من المياه خلال الربع الثالث من عام 2025، لمزرعتي القمح وألبان مليحة، ومزرعة الدواجن، وسفاري الشارقة، وعدد من المشاريع الحكومية الأخرى، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.

شملت الإمدادات 187.247.060 جالوناً من المياه لمزرعة القمح، و74.239.660 جالوناً لمزرعة ألبان مليحة، و2.175.140 جالوناً لمزرعة الدواجن، وذلك بهدف تأمين إمدادات مياه مستدامة لدعم الإنتاج المحلي، والمساهمة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في إمارة الشارقة.

وأكد المهندس عبدالرحمن بوخلف، مدير إدارة محطات المياه والتحلية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تلتزم بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة، وتطبيق أحدث التقنيات والممارسات في إدارة المياه لضمان مستقبل زراعي مزدهر ومستدام.

وأشار إلى أن مزرعة القمح، ومزرعة ألبان مليحة، ومزرعة الدواجن تُعد من المكونات الحيوية في سلسلة الإمداد الغذائي المحلية.