دبي تستضيف «الدولي لإدارة المحاكم» 16 نوفمبر

دبي (الاتحاد)



تستضيف دبي المؤتمر الدولي لإدارة المحاكم لأول مرة في الإمارة، خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري في فندق كونراد دبي، تحت عنوان «وجهات نظر عالمية حول إدارة المحاكم»، ويُنظَّم تحت إشراف محاكم دبي ومركز دبي المالي العالمي، اللذين يمثلان الإمارة في إدارة هذا الحدث الدولي.

ويُعد المؤتمر من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في مجال إدارة المحاكم، لما يوفره كمنصّة لتبادل المعرفة والخبرات بين القضاة ومديري المحاكم والخبراء وصنّاع السياسات من مختلف أنحاء العالم، ومناقشة مستقبل إدارة العدالة والتحوّل الرقمي في الأنظمة القضائية.

وتأتي استضافة إمارة دبي لهذا الحدث الدولي لتأكيد دورها الريادي في تطوير إدارة المحاكم وتعزيز التعاون الدولي في مجالات العدالة والحوكمة القضائية، انسجاماً مع توجهاتها نحو بناء حياة رقمية متكاملة تسهم في الارتقاء بالعمل القضائي وتسهيل الوصول إلى العدالة، بما يعزز مكانة دبي مركزاً دولياً للريادة القضائية والتقنية العدلية.