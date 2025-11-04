الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مستقبلنا المائي

مستقبلنا المائي
5 نوفمبر 2025 00:15

 أبوظبي تواصل جهودها لتعزيز المنظومة الوطنية للأمن المائي المستدام، من خلال استراتيجية شاملة ومتكاملة لإدارة الموارد المائية الحيوية في الإمارة، وجَّه بتطويرها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وذلك في إطار التزامها الراسخ بضمان وفرة موارد الماء المستدامة للجميع، وتشجيع الاستفادة من التقنيات المبتكرة لتعزيز كفاءة استخدام المياه والإنتاجية الزراعية، وحماية موارد الدولة الطبيعية للأجيال القادمة.
 الاستراتيجية تأتي امتداداً لمشروعات، وقرارات، ومبادرات، تم إطلاقها بتوجيهات القيادة الرشيدة، لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه قطاع المياه، ودعم تطوير البنية التحتية للقطاع المائي والمرافق الاستراتيجية، إضافة إلى تعزيز الوعي بندرة المياه، خاصة أن أبوظبي تقف في المقدمة إقليمياً وعالمياً، بمجال تقديم خدمات مياه الشرب المأمونة، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، فضلاً عن تبنيها لأفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في هذا القطاع الحيوي.
 من خلال صياغة هذه الاستراتيجية، ترسخ أبوظبي نهجاً استباقياً قائماً على تسريع تصميم الحلول للتحديات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي، وترسم رؤية بعيدة المدى ومستدامة لمستقبلنا المائي، كما تتماهى مع جهودها لتعزير التعاون الدولي، وقيادة الحوار الهادف لتعزيز الأمن المائي عالمياً، خاصة في ظل تفاقم ظاهرة التغير المناخي.

