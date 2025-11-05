الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تختتم مشاركتها في مهرجان الظفرة بسويحان

«شرطة أبوظبي» تختتم مشاركتها في مهرجان الظفرة بسويحان
6 نوفمبر 2025 01:58

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت شرطة أبوظبي مشاركتها ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة لمهرجان الظفرة «مزاينة سويحان»، والذي نظمته هيئة أبوظبي للتراث في منطقة سويحان بإمارة أبوظبي، بهدف إبراز مدينة العين وجهة سياحية، وتعريف الجمهور بتراث دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها المستمر بالمشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات والمبادرات المجتمعية، وتعريف الجمهور بالخدمات التي تقدمها للمجتمع.
وقامت مديرية شرطة منطقة العين، بالتعاون مع جميع الجهات الشرطية المشاركة في المهرجان بتأمين فعاليات المهرجان، وعززت إدارة المرور والدوريات الأمنية- منطقة العين، دورها التوعوي في نشر الثقافة الأمنية والمرورية، وتوعية الجمهور من خلال توزيع كتيبات إرشادية بأهمية اتباع القواعد المرورية من أجل السلامة العامة.
واطلع زوار المهرجان على أهداف «دورية السعادة»، ودورها في نشر الإيجابية بين أفراد المجتمع، وتعزيز المنظومة المرورية والتوعوية التي تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية، كما تعرفوا إلى مهام قسم شؤون الشرطة المجتمعية، وأهداف الانضمام لعضوية «كلنا شرطة».

