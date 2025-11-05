الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تفاهم بين «شرطة أبوظبي» و«الإمارات لتعليم قيادة السيارات»

محمد الحميري وخالد الشميلي خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
6 نوفمبر 2025 01:58

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات السلامة المرورية، وتبادل الخبرات وتطوير المبادرات التعليمية والتوعوية الهادفة إلى رفع كفاءة السائقين، والحد من الحوادث المرورية.
وقّع المذكرة العميد محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وخالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات في أبوظبي.
وأوضح أن الشراكة تأتي ضمن الحرص على تقديم أفضل الخدمات للمنتسبين وعائلاتهم، وعرض الخدمات المميزة والتسهيلات والتدريبات اللازمة التي تؤهلهم للحصول على رخص القيادة بأسعار تفضيلية وفي أقصر فترة زمنية، وتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين.
وتشمل أبرز بنود مذكرة التعاون تعزيز الخطط والأهداف والمشاريع الاستراتيجية المشتركة وتطويرها، وتبادل الأفكار والتجارب والاقتراحات بشأن الحفاظ على السلامة المرورية، وتنظيم اجتماعات تنسيقية دورية لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

خدمات مبتكرة
أكدت «شرطة أبوظبي» وشركة الإمارات أهمية الشراكة في تعزيز العلاقات بين المؤسسات الحكومية والخاصة، وتوفير خدمات مبتكرة ومتميزة في مجالات التدريب والسلامة المرورية لمنتسبي شرطة أبوظبي. وأشادت شرطة أبوظبي بدور شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات كشريك رئيس في نشر ثقافة القيادة الآمنة، مؤكدة أن هذه الشراكة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في خدمة أهداف السلامة المرورية.

أبوظبي
السلامة المرورية
شرطة أبوظبي
الحوادث المرورية
الإمارات لتعليم قيادة السيارات
