اتفاقية لتعزيز السلامة من الحرائق والاستجابة للطوارئ

أبوظبي (الاتحاد)



وقّعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، اتفاقية تعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الدولة خارج قطاع النفط والغاز، بهدف تعزيز ممارسات السلامة من الحرائق ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ في موقع الشركة بالمنطقة الصناعية في الطويلة.

وأكد العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والصناعي، مشيراً إلى أن التعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، باعتبارها جهة صناعية رائدة على مستوى الدولة، يجسّد التزام الهيئة بنشر ثقافة السلامة، وتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ ضمن المنشآت الحيوية.

وأوضح العقيد د. فيصل حسن القحطاني، مدير قطاع الحماية المدنية بالإنابة، أن هذه الاتفاقية تُعدُّ الأولى من نوعها مع جهة صناعية رائدة في إمارة أبوظبي، وتمثل نموذجاً للشراكات التكاملية التي تعزّز كفاءة الاستجابة للطوارئ.

من جانبه، أعرب عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن فخره بهذا التعاون، قائلاً: «تُعد السلامة جزءاً لا يتجزأ من ثقافتنا المؤسسية، وقد جعلناها ركيزة أساسية في عملياتنا منذ عقود. وتأتي هذه الاتفاقية مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني لتؤكد التزامنا المستمر بتعزيز قدراتنا في التعامل مع الطوارئ، ومشاركة خبراتنا المتقدمة في هذا المجال».



تعاون

تأتي الاتفاقية امتداداً للتعاون المستمر بين الجانبين، وترسيخاً لجهودهما المشتركة في تعزيز منظومة الوقاية والسلامة العامة في إمارة أبوظبي، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة نحو بناء بيئة عمل آمنة ومستدامة تدعم النمو الصناعي والاقتصادي للدولة.