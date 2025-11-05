الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«وكاثون الفلاح» يحفّز المجتمع على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة

6 نوفمبر 2025 01:58

 أبوظبي (الاتحاد)

نفّذت «بلدية أبوظبي»، من خلال مركز التواجد البلدي -الفلاح، الفعالية الرياضية المجتمعية «وكاثون الفلاح»، وذلك في إطار حرص دائرة البلديات والنقل على تشغيل مرافقها العامة، وتعزيز جودة الحياة في أحياء المدينة، وتحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، وانسجاماً مع مبادرات بلدية مدينة أبوظبي الرامية إلى بناء مجتمع صحي وحيوي يتوافق مع مستهدفات «عام المجتمع».

تكريم
شهد ختام «الوكاثون» تكريم الفائزين والمشاركين والمنظمين؛ تقديراً لجهودهم في إنجاح الفعالية، وتحقيق أهدافها الرياضية والمجتمعية.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
مركز التواجد البلدي
دائرة البلديات والنقل
الفلاح
