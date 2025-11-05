«M42» تعلن شراكة استراتيجية مع «10X هيلث» و«ريفيف جلوبال»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت M42، الشركة العالمية الرائدة في مجال الصحة المدعومة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الجينوم، إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «10X هيلث» (10X Health) من الولايات المتحدة الأميركية، وشركة «ريڤيڤ جلوبال» (REVIV Global) من المملكة المتحدة، لإطلاق مشروع 10X REVIV الرائد، الذي يُتوقّع أن يُحدث نقلة نوعية في مجالات الصحة الدقيقة والتغذية والحياة المديدة.

ومن خلال هذه الشراكة، ستقدم M42 ومنصّة 10XREVIV في منطقة الشرق الأوسط، أحد الأنظمة الفريدة من نوعها للتغذية الدقيقة، وهو ابتكار علمي رائد يجمع بين التحليل الجيني والمؤشرات الحيوية في الدم وعلوم التغذية، مدعوماً بتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة لتقديم حلول تحسين صحية فائقة التخصيص على نطاق واسع.

ويرتكز جوهر هذا التعاون على نظام 10X الدقيق، وهو منصة لعلوم الحياة حائزة براءة اختراع تم تطويرها على مدى أكثر من عقد من قبل بعض أبرز علماء التكنولوجيا الحيوية وعلوم البيانات. وبالاعتماد على خوارزميات ذكاء اصطناعي خاصة، يحلّل النظام ما يصل إلى 20 مليون متغيّر جيني بدقة تبلغ 99.97%.