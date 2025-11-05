اليوم.. فرصة لسقوط أمطار

أبوظبي (وام)



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً إلى غائم على منطقة الظفرة مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:52 والمد الثاني عند الساعة 02:08، والجزر الأول عند الساعة 19:42 والجزر الثاني عند الساعة 07:05. وفي بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:56 والمد الثاني عند الساعة 22:53، والجزر الأول عند الساعة 15:47 والجزر الثاني عند الساعة 04:29.