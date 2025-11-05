مؤتمر جمعية الإمارات للأمراض الجلدية ينطلق في دبي 14 نوفمبر

دبي (وام)



تستضيف دبي فعاليات المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الإمارات للأمراض الجلدية خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 500 طبيب ومتخصّص من مختلف أنحاء العالم، من بينهم نخبة من أبرز أطباء الأمراض الجلدية وخبراء الطب التجميلي والعلاج بالليزر.

وأكد الدكتور أيمن النعيم، رئيس جمعية الإمارات للأمراض الجلدية، رئيس المؤتمر، أهمية الحدث على المستوى الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر، سيتضمّن أكثر من 50 محاضرة علمية تناقش أحدث المستجدات في طب الأمراض الجلدية والطب التجميلي، بالإضافة إلى سلسلة من ورش العمل المتخصصة التي يقدّمها خبراء محليون ودوليون بارزون.

وأوضح أن المؤتمر سيسلط الضوء على أحدث التطورات العالمية في علوم الجلد والليزر والطب التجميلي، بهدف الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتزويد الأطباء المشاركين بالمهارات والمعارف المتقدمة لتطبيقها في ممارساتهم اليومية، مما يسهم في تعزيز أعلى معايير الرعاية لمرضى الجلدية.

وكشف الدكتور النعيم أن المؤتمر سيشهد أيضاً إطلاق عدد من الأدوية الجديدة في دولة الإمارات، ما يعزز مكانة الدولة مركزاً إقليمياً للابتكار الدوائي، خصوصاً في علاج الأرتيكاريا الشرى، مرض الجلد الفقاعي، وأحدث أجيال العلاجات البيولوجية للبهاق والصدفية.

وأكد أن دولة الإمارات من أسرع الدول في تسجيل الأدوية الجديدة لضمان وصول المرضى إلى أحدث العلاجات، ومن أولى الدول عالمياً في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض الجلدية مثل الصدفية وسرطان الجلد، وكذلك في استخدام الليزر لعلاج الوحمات الوعائية والتصبغات والأورام الحميدة.