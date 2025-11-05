الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مؤتمر جمعية الإمارات للأمراض الجلدية ينطلق في دبي 14 نوفمبر

مؤتمر جمعية الإمارات للأمراض الجلدية ينطلق في دبي 14 نوفمبر
6 نوفمبر 2025 01:58

دبي (وام)

تستضيف دبي فعاليات المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الإمارات للأمراض الجلدية خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 500 طبيب ومتخصّص من مختلف أنحاء العالم، من بينهم نخبة من أبرز أطباء الأمراض الجلدية وخبراء الطب التجميلي والعلاج بالليزر.
وأكد الدكتور أيمن النعيم، رئيس جمعية الإمارات للأمراض الجلدية، رئيس المؤتمر، أهمية الحدث على المستوى الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر، سيتضمّن أكثر من 50 محاضرة علمية تناقش أحدث المستجدات في طب الأمراض الجلدية والطب التجميلي، بالإضافة إلى سلسلة من ورش العمل المتخصصة التي يقدّمها خبراء محليون ودوليون بارزون.
وأوضح أن المؤتمر سيسلط الضوء على أحدث التطورات العالمية في علوم الجلد والليزر والطب التجميلي، بهدف الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتزويد الأطباء المشاركين بالمهارات والمعارف المتقدمة لتطبيقها في ممارساتهم اليومية، مما يسهم في تعزيز أعلى معايير الرعاية لمرضى الجلدية.
وكشف الدكتور النعيم أن المؤتمر سيشهد أيضاً إطلاق عدد من الأدوية الجديدة في دولة الإمارات، ما يعزز مكانة الدولة مركزاً إقليمياً للابتكار الدوائي، خصوصاً في علاج الأرتيكاريا الشرى، مرض الجلد الفقاعي، وأحدث أجيال العلاجات البيولوجية للبهاق والصدفية.
وأكد أن دولة الإمارات من أسرع الدول في تسجيل الأدوية الجديدة لضمان وصول المرضى إلى أحدث العلاجات، ومن أولى الدول عالمياً في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض الجلدية مثل الصدفية وسرطان الجلد، وكذلك في استخدام الليزر لعلاج الوحمات الوعائية والتصبغات والأورام الحميدة.

أخبار ذات صلة
عمر العلماء: الجرأة أحد أهم مرتكزات الإمارات في تطوير مجالات المستقبل
لطيفة بنت محمد تفتتح «أسبوع دبي للتصميم»
الأمراض الجلدية
دبي
آخر الأخبار
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
اليوم 13:31
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
الرياضة
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
اليوم 13:29
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
الرياضة
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
اليوم 12:59
شرطة أبوظبي تشارك في برنامج قيادة الفعاليات الكبرى بـ«لوس أنجلوس»
علوم الدار
شرطة أبوظبي تشارك في برنامج قيادة الفعاليات الكبرى بـ«لوس أنجلوس»
اليوم 12:50
سيف بن زايد يترأّس الاجتماع الوزاري لدول التحالف الأمني الدولي
علوم الدار
سيف بن زايد يترأّس الاجتماع الوزاري لدول التحالف الأمني الدولي
اليوم 12:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©