أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت كلية الإمارات للتطوير التربوي إطلاق برنامج «بناء القدرات الشاملة للقيادة التعليمية» التدريبي للقيادات المدرسية؛ وذلك بهدف تعزيز المهارات القيادية لدى مديري المدارس ومساعديهم المؤهلين للقيادة في إمارة أبوظبي.

ويستهدف البرنامج مسارين رئيسين في قطاع التعليم، هما مسار «إعداد القادة المستقبليين»، الذي يزود القادة الجدد أو المرشحين لتولي مناصب قيادية مستقبلاً، بالمعارف والمهارات الأساسية للقيادة، ومسار «القائد في الميدان التربوي» الذي يركز على تمكين القادة العاملين حالياً في الميدان التربوي من تطوير ممارساتهم وتعزيز كفاءاتهم.

وقالت الدكتورة مي ليث الطائي، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي: «يمثل البرنامج خطوة محورية في تطوير القيادات التربوية وبناء قدراتها ومهاراتها لقيادة المدرسة الإماراتية بكفاءة وفعالية عالية، ودعم المنظومة التعليمية وقطاع التعليم الوطني، وفق نهج متكامل يراعي مختلف مراحل المسيرة القيادية، حيث تم تصميم البرنامج ليغطي عبر مساراته المتنوعة احتياجات القادة التربويين الجدد، والعاملين حالياً في الميدان التربوي، مما يعزز جاهزيتهم لمواجهة متطلبات المستقبل وصناعة أثر مستدام على بيئة التعليم والمجتمعات المدرسية».

وتشمل أهداف مسار «إعداد القادة المستقبليين» الذي ينطلق من 23 أكتوبر 2025 وحتى 31 يناير 2026، تمكين القادة من فهم ركائز القيادة التربوية ومبادئها وقيمها الأساسية، وإعدادهم لقيادة عمليات التقويم الفعّال وتطوير المناهج، بما يواكب متطلبات التعليم، وتأهيلهم لتعزيز السلوك الإيجابي، وبناء بيئة مدرسية محفزة وداعمة.

أما مسار «القائد في الميدان التربوي» الذي ينطلق من 6 أكتوبر2025 وحتى 13 يناير 2026، فهو يهدف إلى تمكين القادة التربويين، وتأهيلهم لقيادة الصفوف الدراسية، وتطوير أساليب التدريس والتعلم ودمج التكنولوجيا.