خبراء: «مشروع تحسين القراءة والرياضيات» في غامبيا تجربة عالمية رائدة

أبوظبي (الاتحاد)



أكد عدد من خبراء الطفولة واقتصاديات التعليم والمتخصصين في جامعة كولومبيا الأميركية، أهمية المبادرة الإماراتية التي قدمتها الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات «مؤسسة إرث زايد الإنساني»، والمتمثلة في طرح مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم، بهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات العلمية والتطبيقية المتعلقة برعاية وتمكين الطفولة المبكرة في أنحاء العالم.

وأشار الخبراء إلى أن فوز الجامعة في الدورة الماضية بجائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر عن مشروعها «تطوير مهارات القراءة والرياضيات في البيئات منخفضة الدخل»، الذي تم تطبيقه في دولة غامبيا من قبل منظمة التدخل الفعال لحماية الطفولة، يشكل نقلة نوعية لمكافحة فقر التعلم في المناطق الريفية منخفضة الموارد، ويفتح آفاقاً واسعة أمام الكثير من الحكومات التي تواجه تحديات في توفير بيئة تعليم مناسبة للأطفال في مرحلة تعليمية مبكرة، خاصة في المناطق الفقيرة والنائية التي قد لا تتوفّر فيها مثل هذه الإمكانات.

جاء ذلك خلال الندوة العلمية التي نظمتها الأمانة العامة للجائزة، وتحدث فيها كل من البروفيسور ستيفن بارنيت، رئيس اللجنة المانحة، أستاذ الطفولة المبكرة بجامعة روتغرز بالولايات المتحدة الأميركية، والبروفيسور أليكس إيبل، الأستاذ المشارك في اقتصاديات التعليم في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأميركية، والبروفيسور نيشيث براكاكش، أستاذ السياسات العامة والاقتصاد بجامعة نورث إيسترن، بالولايات المتحدة الأميركية، وأعضاء اللجنة التنظيمية للمشروع.

وأعرب البروفيسور أليكس عن اعتزاز جامعة كولومبيا الأميركية بفوز مشروعها البحثي والتطبيقي بجائزة مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر للعام الماضي، مشيراً إلى أن مشروع تطوير مهارات القراءة والرياضيات لدى الأطفال في البيئات منخفضة الدخل يعتبر أحد المشاريع العالمية الرائدة في هذا المجال، حيث تم تطبيق المشروع في كل من الهند، وغينيا بيساو وغامبيا، فيما ركز المشروع على رصد نقاط الضعف التي يعاني منها الأطفال في هذه البيئات فيما يتعلق بمهارات القراءة، وكذلك تدريس الرياضيات وما يتطلبه ذلك من اهتمام بتدريب المعلمين، وتوفير البيئة الصفية المحفزة للأطفال على إتقان هذه المهارات.

من جانبه، أعرب البروفيسور نيشيث براكاش عن تقديره للمبادرة التي تهدف إلى تحسين مهارات القراءة والرياضيات لدى الطلبة في البيئات منخفضة الدخل.



رؤية استشرافية

في ختام الندوة، أشاد الخبراء بالدور الرائد لمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر في تسليط الضوء على مشروعهم الذي يمثل رؤية استشرافية للاستثمار في التعليم المبكر والبيئات التعليمية الفعالة التي يمكن أن تحدث أثراً إيجابياً في حياة الطلبة حتى لو كانت المؤسسة التعليمية في بيئة منخفضة الدخل، مشيرين إلى أن فوز مشروعهم بالجائزة يعزز من رسالته كمشروع مرجعي رائد على مستوى العالم يمكن التوسع في تطبيقه في ظروف وبيئات مشابهة.