«تنفيذي أم القيوين» يشكِّل «لجنة تطوير الخدمات»

أبوظبي (وام)



ترأس سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، نائب رئيس المجلس التنفيذي، ورؤساء الدوائر والمدراء العموم الأعضاء في المجلس، وذلك على هامش أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025 المنعقدة في أبوظبي.

وأشاد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا بالاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وبدورها الحيوي في تعزيز التكامل الاتحادي والمحلي في العمل الحكومي، وتفعيل المشاركة على المستويات كافة في وضع التصورات التنموية الاستراتيجية لمستقبل الدولة وأجيالها القادمة.

وأثنى سمو ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي، على جهود فرق العمل في حكومة أم القيوين التي تحرص على توظيف الطاقات والقدرات للعمل كفريق واحد لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات، ولمواكبة توجهات حكومة الإمارات في تضافر الجهود، وتوحيد الطاقات لتحقيق الأهداف الوطنية العليا.

كما ثمّن سموه الجهود المبذولة من قبل فرق العمل كافة في حكومة أم القيوين في سبيل خدمة المواطن والمقيم في الإمارة، وحثهم على المثابرة والعمل لترسيخ مكانة الإمارة على الصعد كافة، وتطوير الأداء المؤسسي والفردي وإسعاد المتعاملين والاهتمام بالتميز والابتكار كعنصر رئيس في مختلف أوجه العمل الحكومي.

وبحث الاجتماع الموضوعات الحكومية المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بمجموعة من القطاعات المهمة في العمل الحكومي، والعمل على تطوير مختلف الخدمات، بما يعزز من مكانة إمارة أم القيوين في شتى المجالات، كما اتخذ المجلس جملة من القرارات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في تطوير العمل الحكومي بالإمارة.



الكفاءة

تم خلال الاجتماع الإعلان عن تشكيل لجنة تطوير الخدمات الحكومية، والتي تهدف إلى توحيد الجهود لتقليل الإجراءات والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتقديم خدمات تفوق توقعات المتعاملين بالاعتماد على مبدأين رئيسيين هما التركيز على المتعامل، والكفاءة الحكومية.