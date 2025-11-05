عمر الدرعي: «الأمن الفكري» يبدأ من التنشئة السوية

أبوظبي (وام)



أكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن «الهيئة» تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الاعتدال الديني، ونشر القيم الإنسانية للدين الإسلامي، وغرس قيم الوسطية والتسامح في المجتمع، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متوازن ومتماسك، مشيراً إلى أن «الهيئة» تبذل جهودها لتأهيل وتطوير الكوادر الدينية المواطنة.

وقال معاليه إن تعزيز الأمن الفكري للأجيال الحالية والقادمة يبدأ من التنشئة السوية داخل الأسرة والمدارس والمجتمع، وهو محور رئيسي في جهود «الهيئة» التي تسعى إلى تعزيز بيئة فكرية وأخلاقية متوازنة ترسخ قيم التسامح والتعايش والاعتدال، وتنبذ مظاهر العنف والكراهية.

جاء ذلك خلال جلسة رئيسية تحت عنوان «انسجام القيم والتدين في عالم التحولات»، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، التي تعقد في العاصمة أبوظبي، حيث تناول معالي عمر الدرعي في حديثه، عدداً من المحاور من بينها الوعي الديني السليم كحماية فكرية، وأهمية التربية الأخلاقية في زمن الانفتاح، والمحطات الرئيسية في مفهوم الوعي الديني، وسبل بناء فكر هادئ ومتزن في بيئة رقمية صاخبة.

وأكد معالي عمر الدرعي أن التسامح والتعايش والاندماج بين مكونات المجتمع، هي قيم ثابتة لدولتنا ومجتمعنا وأهداف استراتيجية لقيادتنا الرشيدة تعززها بالمبادرات الاستثنائية والبرامج والفعاليات النوعية، مبدياً إعجابه بالتناول العميق لمفهوم الانسجام من كل جوانبه الدينية، والاقتصادية، والاجتماعية، والإنسانية في كتاب «علمتني الحياة» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قائلاً إن سموه أرسى منظومة من المفاهيم الوطنية المحورية التي عزز بها القاموس الوطني لدولة الإمارات، مبيناً أن مفهوم «الانسجام»، كما أشار إليه صاحب السمو، لم يكن سوى تجسيد فكرة الاتحاد، ومن رحم هذا المصطلح الوطني ولد عنوان هذه المحاضرة «انسجام القيم».

وقال معالي الدكتور عمر الدرعي، إن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة، في إطار حرصها على عكس الوجه الحضاري المشرق للدين الإسلامي، وتعزيز قيمه السمحة ومعانيه السامية وتعاليمه الصحيحة، وترسيخ الوعي الديني السليم لدى المجتمع.