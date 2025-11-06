شرطة أبوظبي تشارك في برنامج قيادة الفعاليات الكبرى بـ«لوس أنجلوس»

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في برنامج قيادة الفعاليات الكبرى، الذي عُقد في كلية لوس أنجلوس الشرطية بالولايات المتحدة الأميركية، بمشاركة عدد من ممثلي أجهزة الشرطة والأمن من دول العالم المختلفة، ومن بينها الولايات المتحدة الأميركية، ودولة الإمارات، وكندا، والبرازيل، وإيطاليا، وإسبانيا، وأستراليا.



وأوضح العميد محمد سالم المزيود الشحي، رئيس مركز إدارة تأمين الفعاليات، أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي على تطوير منظومات إدارة وتأمين الفعاليات الكبرى، والاستفادة من التجارب العالمية وتبادل أفضل الممارسات في مجالات التخطيط والإدارة والتنسيق الأمني، مؤكداً أن شرطة أبوظبي مستمرة في تعزيز قدرات كوادرها وتطوير جاهزيتها في مجال إدارة الفعاليات الكبرى، دعماً لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة.





وأشار العميد الشحي إلى أن البرنامج يأتي ضمن استعدادات مدينة لوس أنجلوس لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026 ودورة الألعاب الأولمبية 2028، وما تتطلبه مثل هذه الفعاليات من جاهزية عالية وتكامل في الأدوار بين الجهات الأمنية والخدمية.





ويتضمن البرنامج جلسات نقاشية وورش عمل تدريبية وزيارات ميدانية إلى مواقع مختصة بإدارة الحشود ومراكز العمليات، بهدف الاطلاع على الأنظمة والتقنيات الحديثة المستخدمة في تأمين الأحداث العالمية.