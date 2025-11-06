الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تشارك في برنامج قيادة الفعاليات الكبرى بـ«لوس أنجلوس»

شرطة أبوظبي تشارك في برنامج قيادة الفعاليات الكبرى بـ«لوس أنجلوس»
6 نوفمبر 2025 12:50

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في برنامج قيادة الفعاليات الكبرى، الذي عُقد في كلية لوس أنجلوس الشرطية بالولايات المتحدة الأميركية، بمشاركة عدد من ممثلي أجهزة الشرطة والأمن من دول العالم المختلفة، ومن بينها الولايات المتحدة الأميركية، ودولة الإمارات، وكندا، والبرازيل، وإيطاليا، وإسبانيا، وأستراليا.


وأوضح العميد محمد سالم المزيود الشحي، رئيس مركز إدارة تأمين الفعاليات، أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي على تطوير منظومات إدارة وتأمين الفعاليات الكبرى، والاستفادة من التجارب العالمية وتبادل أفضل الممارسات في مجالات التخطيط والإدارة والتنسيق الأمني، مؤكداً أن شرطة أبوظبي مستمرة في تعزيز قدرات كوادرها وتطوير جاهزيتها في مجال إدارة الفعاليات الكبرى، دعماً لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة.

أخبار ذات صلة
«قيم المواطن» في مجلس توعوي بجامعة زايد
« لوس أنجلوس 2028» يطلق برنامجاً للمتطوعين

وأشار العميد الشحي إلى أن البرنامج يأتي ضمن استعدادات مدينة لوس أنجلوس لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026 ودورة الألعاب الأولمبية 2028، وما تتطلبه مثل هذه الفعاليات من جاهزية عالية وتكامل في الأدوار بين الجهات الأمنية والخدمية.

ويتضمن البرنامج جلسات نقاشية وورش عمل تدريبية وزيارات ميدانية إلى مواقع مختصة بإدارة الحشود ومراكز العمليات، بهدف الاطلاع على الأنظمة والتقنيات الحديثة المستخدمة في تأمين الأحداث العالمية.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
لوس أنجلوس
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في منطقة الشجاعية بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن لدعم خطة السلام في غزة
اليوم 01:29
جندي أوكراني قرب خط المواجهة في زابوريجيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تقدم قواتها في «بوكروفسك» الأوكرانية
اليوم 01:29
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
اليوم 01:29
وزير الخارجية المصري خلال اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا
الأخبار العالمية
مصر: الحل السياسي الليبي - الليبي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة
اليوم 01:29
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تحديات معقّدة تعطّل عودة الحياة الطبيعية في غزة
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©