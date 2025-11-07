"جي جا العقارية" تعيد تعريف مستقبل العقار في إمارة عجمان بالتعاون مع "Salesforce" و"20Three"

في خطوة جديدة تعكس طموحها الريادي، أعلنت شركة جي جا العقارية، إحدى أكثر شركات التطوير العقاري ديناميكية وتميزاً في إمارة عجمان، عن إطلاق ستة مشاريع عمرانية كبرى من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية في المشهد العقاري بالإمارة وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والسكن العصري.

وتجسد هذه المشاريع رؤية الشركة في ابتكار مجتمعات سكنية متكاملة تجمع بين العمارة الحديثة وأسلوب الحياة المتوازن الذي يلبي تطلعات السكان والمستثمرين على حدّ سواء. وتتنوع هذه المشاريع بين الأبراج السكنية الراقية والمجمعات التجارية الحديثة والمجمعات العائلية المصممة بعناية لتوفير بيئة فريدة تنبض بالحياة.

تمثل هذه المشاريع مجتمعةً فصلاً جديداً وجريئاً في سوق العقارات بعجمان، يجمع بين الطموح المعماري والرؤية المستقبلية المتمحورة حول جودة الحياة، كما تؤكد التزام "جي جا العقارية" بمواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها الإمارة، سواء على صعيد البنية التحتية أو التقنيات الرقمية. ومع ذلك، فإن توسّع الشركة لا يقتصر على الجانب المادي فحسب، بل يمتد أيضاً إلى مجال التحول الرقمي الشامل الذي يواكب متطلبات العصر الجديد في قطاع التطوير العقاري.

وفي إطار سعيها لتعزيز علاقاتها مع العملاء وتقديم تجربة استثنائية في رحلة التملك والعيش، اختارت "جي جا العقارية" منصة Salesforce لتكون شريكها التكنولوجي الموثوق، وتعاونت مع شركة "20Three" كمستشار وشريك استراتيجي في تنفيذ هذا التحول الرقمي الطموح.

وقال علي غالب جابر، الرئيس التنفيذي لشركة "جي جا العقارية": لم يعد التطوير العقاري مجرد بناء أبراج ومجمعات، بل أصبح فناً في بناء العلاقات الإنسانية المستدامة مع الأشخاص الذين سيجعلون من تلك الأبراج موطناً لهم. من خلال الابتكار الذي نقدمه بالتعاون مع Salesforce وشراكتنا مع "20Three"، نعيد صياغة الطريقة التي يتفاعل بها عملاؤنا معنا، منذ لحظة الاستفسار الأولى وحتى استلام المفاتيح وما بعدها. هدفنا هو جعل كل تجربة عميل رحلة ثقة ورضا تمتد لسنوات طويلة".

ويعكس هذا التوجه رؤية شمولية تتماشى مع التحولات التي يشهدها قطاع العقارات في دولة الإمارات، حيث يسعى المطورون إلى تبنّي استراتيجيات رقمية متقدمة لتلبية توقعات العملاء المتزايدة. ومن خلال الاستفادة من منصة Salesforce، ستعمل "جي جا العقارية" على تبسيط عملياتها التشغيلية، وتحسين التواصل مع العملاء، وتقديم تجارب مخصصة بدرجة عالية، مما يضع معياراً جديداً في سوق عجمان التنافسي. كما تقدم الشركة عروضاً استثمارية مرنة وخيارات متعددة تلائم مختلف شرائح المستثمرين الباحثين عن فرص تحقق العائد والأمان في آنٍ واحد.

وبصفتها الشريك الرسمي للتنفيذ، ستتولى "20Three" الإشراف على جميع مراحل رحلة التحول الرقمي لشركة "جي جا العقارية"، ليس فقط من خلال تنفيذ حلول Salesforce، بل أيضاً عبر دور استشاري واستراتيجي متكامل يضمن أن يتحول هذا الاستثمار في التكنولوجيا إلى قيمة حقيقية وانعكاس إيجابي على أداء الأعمال وجودة الخدمات.

وقالت فالبونا شيهاج: "نحن فخورون بدعمنا لشركة جي جا العقارية في رحلتها نحو التحول الرقمي. فدورنا لا يقتصر على الدمج التقني، بل يمتد إلى تمكين المطورين العقاريين من تبنّي الرقمنة كمحرّك رئيسي للنمو، والمساهمة في إعادة رسم ملامح مستقبل التجربة العقارية في دولة الإمارات".

ومع ستة مشاريع واعدة قيد التطوير والتزامٍ راسخ بالابتكار، تواصل "جي جا العقارية" ترسيخ مكانتها ليس فقط كمطور عقاري بارز، بل كرائد في مجال العقارات الرقمية في عجمان، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لبناء مدن ذكية ومستقبلية تعكس روح التقدم والاستدامة.

