الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يحضر جانباً من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

رئيس الدولة يحضر جانباً من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
6 نوفمبر 2025 19:49

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جانباً من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.
وقال سموه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "حضرت اليوم جانباً من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، حيث أقررنا الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 باعتبارها رؤية إستراتيجية طويلة المدى ومرجعية وطنية للتعامل مع هذه القضية الحيوية لحاضرنا ومستقبلنا". 
وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة أن "الأسرة ركيزة أساسية لقوة الوطن وازدهاره، ولذلك فإن نموها واستقرارها وفاعليتها مسؤولية مشتركة وأولوية ملحة للحفاظ على استدامة المجتمع. مستقبل الإمارات الذي نعمل من أجله الآن يبدأ من الأسرة؛ فمن خلالها تُبنى الأجيال، وبها نحافظ على ثقافتنا وقيمنا وهويتنا".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
الأسرة
