الجمعة 7 نوفمبر 2025
علوم الدار

«مدينتي أجمل» في أبوظبي

«مدينتي أجمل» في أبوظبي
7 نوفمبر 2025 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

«مدينتي أجمل»، فعالية نظمتها بلدية مدينة أبوظبي، في حديقة العدلة، لتعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وغرس ثقافة النظافة والحفاظ على البيئة، وتشجيع قيم المسؤولية المجتمعية، من خلال المشاركة الفاعلة للطلبة والعائلات في الأنشطة التطوعية والبيئية.
وتضمن برنامج الفعالية تنظيم محاضرة توعوية عن الزراعة المائية، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، كما شارك الطلاب في زراعة الشتلات، أعقبه توزيع الشتلات عليهم لتعزيز مفهوم الزراعة المنزلية، فيما اختُتمت الفعالية بفقرة مسابقات ترفيهية، تهدف إلى غرس القيم البيئية بأسلوب ممتع وتفاعلي.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
الإمارات
الوعي البيئي
ثقافة الوعي البيئي
التوعية البيئية
الحفاظ على البيئة
المحافظة على البيئة
