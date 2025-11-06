«مدينتي أجمل» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

«مدينتي أجمل»، فعالية نظمتها بلدية مدينة أبوظبي، في حديقة العدلة، لتعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وغرس ثقافة النظافة والحفاظ على البيئة، وتشجيع قيم المسؤولية المجتمعية، من خلال المشاركة الفاعلة للطلبة والعائلات في الأنشطة التطوعية والبيئية.

وتضمن برنامج الفعالية تنظيم محاضرة توعوية عن الزراعة المائية، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، كما شارك الطلاب في زراعة الشتلات، أعقبه توزيع الشتلات عليهم لتعزيز مفهوم الزراعة المنزلية، فيما اختُتمت الفعالية بفقرة مسابقات ترفيهية، تهدف إلى غرس القيم البيئية بأسلوب ممتع وتفاعلي.