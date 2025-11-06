شراكات استراتيجية تعزز تعاون الجامعات والمؤسسات الأكاديمية لدعم التميز المؤسسي

أبوظبي (وام)

بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم إمارة الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، رئيس جامعة الشارقة، أطلق مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، عدداً من الشراكات الاستراتيجية المعرفية الجديدة في مجالات الأداء والتميّز الحكومي، بالتعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الوطنية الرائدة، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025.

وأكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أن توقيع مذكرة التفاهم ضمن برنامج الشراكات المعرفية للأداء والتميز الحكومي، يجسد التزام الجامعة بدعم جهود الدولة في تعزيز منظومة التميز الحكومي، من خلال تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها وفق أعلى المعايير المهنية والعلمية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار في العمل المؤسسي، وتخريج كوادر قادرة على قيادة التحسين والتطوير في مختلف القطاعات.

وأشار سموه إلى أن برنامج «المقيّم المعتمد في مجال التميز الحكومي - تقييم الأفراد»، يمثل خطوة نوعية نحو بناء قدرات وطنية متخصصة في تقييم الأداء المؤسسي والفردي على أسس علمية دقيقة، وبما يتماشى مع معايير برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، مؤكداً سموه حرص الجامعة على أن تكون شريكاً فاعلاً في دعم الخطط الوطنية الطموحة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالخدمات الحكومية إلى مستويات عالمية.

ويأتي إطلاق الشراكات في إطار برنامج الشراكات المعرفية في مجال الأداء والتميّز الحكومي، الذي يشرف عليه برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، بهدف تعزيز منظومة التميّز واستدامة التطوير في العمل الحكومي، من خلال توظيف المعرفة الأكاديمية والبحثية لدعم صناعة القرار وتطوير الكفاءات الوطنية.

حضر إطلاق الشراكات، معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، عضو مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومعالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، والفريق الركن مايكل سيمون هندمارش، رئيس مجلس أمناء أكاديمية ربدان.

وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن قيادة دولة الإمارات تتبنى تعزيز التميز المؤسسي محوراً للتطوير الشامل في العمل الحكومي، وأساساً لترسيخ دعائم حكومة المستقبل التي ترتكز على التميز في التخطيط والتنفيذ، وتسعى إلى جعل التميز سمة وسلوكاً مؤسسياً مستداماً ينعكس إيجاباً على المجتمع، ويسهم في الارتقاء بجودة الحياة في الدولة.

وأشار معاليه إلى أن حكومة دولة الإمارات، التي بدأت رحلتها في التميز منذ عقود، تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ منظومة عمل حكومي رائدة قائمة على الابتكار والكفاءة والنتائج المحققة.

وأوضح معاليه أن المؤسسات الأكاديمية الوطنية تُعد شريكاً محورياً في مسيرة الدولة نحو تعزيز التميز في مختلف مجالات العمل والحياة، وداعماً رئيساً لجهود الحكومة في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بالاستثمار في الإنسان الإماراتي، من خلال تزويده بالمهارات والخبرات والمعارف اللازمة لتمكينه من الإسهام الفاعل في رحلة التميز الحكومي الإماراتي.



تطوير الكفاءات الوطنية

بحسب مذكرات التفاهم، تلتزم الأطراف بتطوير محتوى وتنفيذ البرامج التدريبية مثل «برنامج مقيم معتمد في مجال التميُّز الحكومي - تقييم الأفراد»، حيث سيؤهل البرنامج المشاركين من موظفي الجهات الحكومية والمؤسسات (الاتحادية - المحلية - قطاع الخاص) للعمل كمقيمين بالاعتماد على معايير تقييم الفئات الوظيفية وباستخدام أدوات التقييم المعتمدة من قبل برنامج الشيخ خليفة، ويتضمن ذلك تقارير تغذية راجعة، وعرض النتائج أمام لجنة التحكيم بشكل مهني مدعوم بالأدلة، مع القدرة على الدفاع عن مخرجات التقييم بمنهجية شفافة ومحايدة.



مهارات

يُذكر أن برنامج الشراكات المعرفية في مجال الأداء والتميز الحكومي، التابع لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، يهدف إلى تعزيز مهارات القيادات والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص من خلال نهج متكامل يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي والندوات العلمية، بما يمكنهم من تحقيق نتائج متميزة على المستويات المحلية والدولية، ويرسخ ثقافة التميز والابتكار في بيئة العمل المؤسسي، ويعزز من كفاءة الأفراد والمؤسسات في تطبيق معايير الأداء والتميز الحكومي.