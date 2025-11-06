«الأعلى للأمومة والطفولة» يشارك في جلسة حوارية خلال القمة العالمية للتنمية الاجتماعية

الدوحة (وام)

شاركت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في جلسة حوارية ضمن أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات وممثلي مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية.

واستعرضت الفلاسي، خلال الجلسة، جهود دولة الإمارات في تعزيز التنمية الاجتماعية عبر توفير بيئة مثالية للأمومة والطفولة، وإطلاقها العديد من المبادرات والبرامج الداعمة لهذا الهدف.

وأكدت أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، يعمل بشكل مستمر على تطوير مبادرات وسياسات تعزز من حقوق الطفل والأم، انطلاقاً من إيمان قيادتنا الرشيدة العميق بأن رفاه الأمومة والطفولة هو الأساس لبناء مجتمع مزدهر ومستدام.

وتناولت الفلاسي في العرض التقديمي نهج دولة الإمارات الذي وضع الأم والطفل في قلب التنمية المستدامة، وسلطت الضوء على الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة التي تركز على ضمان المساواة في الوصول إلى الحقوق والخدمات لجميع الأمهات والأطفال وأصحاب الهمم، وتقوم على خمسة محاور وطنية رئيسة وهي: المساواة في الوصول، وتعزيز الحوكمة وأنظمة البيانات، والشراكات الفاعلة، وآليات الحماية، ورفع القدرات المؤسسية.

كما تطرقت إلى مبادرات دولة الإمارات الداعمة للطفل ومنها «يوم الطفل الإماراتي»، مشيرة إلى اعتماد يوم 15 مارس من كل عام يوماً للطفل الإماراتي تزامناً مع صدور قانون وديمة، مع تخصيص محاور مبتكرة للاحتفال بهذه المناسبة كل عام وتعزيز الاهتمام بالطفل الإماراتي.

إلى ذلك، حضرت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، فعالية التعريف والترويج لجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، التي أقيمت أمس ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة.

كما التقت الريم بنت عبدالله الفلاسي، وعلى هامش مشاركتها في الفعالية الجانبية للقمة العالمية، بالسيدة الأولى لجمهورية باكستان الإسلامية آصفة بوتو زرداري، ونقلت لها تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتمنياتها لجمهورية باكستان وشعبها دوام التقدم والازدهار.