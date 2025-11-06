«الاتحاد النسائي» يشارك في فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

أبوظبي (وام)

شارك الاتحاد النسائي العام ضمن وفد دولة الإمارات في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي استضافتها دولة قطر تحت شعار «معاً من أجل تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة».

وترأست نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وفد الاتحاد، بمشاركة المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد.

وشهد المؤتمر حضوراً رفيع المستوى، أكد خلاله المشاركون أهمية التعاون الدولي لتعزيز التنمية الاجتماعية المرأة بوصفها ركيزة أساسية لبناء مجتمعات مستقرة وشاملة.

وشارك الاتحاد النسائي العام في عدد من الفعاليات الجانبية، من أبرزها الفعالية الجانبية التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بدولة الكويت، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت ومكتب الأمم المتحدة بالكويت، تحت عنوان «هي تبني: نساء يبتكرن حلولاً اجتماعية لمستقبل شامل ودامج».

كما شارك الاتحاد في الجلسة النقاشية «دور المرأة في بناء السلام: أصوات من المنطقة العربية»، التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع وزارة الخارجية في دولة قطر.

وأكدت نورة السويدي خلال الجلسة، أن تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام والوقاية من النزاعات، يعد محوراً رئيساً لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مشيدةً بالتجربة الإماراتية التي أثبتت أن إشراك المرأة في صنع القرار يسهم في استقرار المجتمعات ونمائها.

وعلى هامش القمة، شارك الاتحاد في الفعالية الخاصة بتقديم النسخة الثالثة من جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، التي نظمها المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في تأكيدٍ على أهمية التعاون الإقليمي في دعم وتمكين المرأة.

كما عقد الاتحاد النسائي العام سلسلة من اللقاءات الرسمية الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم معالي إيمان سليمان إبراهيم، وزيرة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية في نيجيريا، ومعالي بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تمكين المرأة وتطوير البرامج التدريبية، وتنفيذ المبادرات المشتركة التي تعزز رفاه المرأة ودورها القيادي.