سيف بن زايد: «أديبك 2025» يواصل ترسيخ مكانته منصةً عالميةً لصياغة مستقبل الطاقة

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية أن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025» يواصل ترسيخ مكانته منصةً عالميةً لصياغة مستقبل الطاقة.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «ضمن رؤية وطنية تعيد تعريف مفهوم أمن الطاقة العالمي، يواصل معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025» ترسيخ مكانته منصةً عالميةً لصياغة مستقبل الطاقة، تحت شعار «طاقة ذكية لتقدم متسارع»».

وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان «وخلال زيارتي للمعرض، اطلعت في جناح «أدنوك» على حلولٍ وطنية متقدمة، توظف الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الاستدامة، كما أبرزت «منطقة الذكاء الاصطناعي» رؤى نوعية تعكس الجاهزية والكفاءات العالية للكوادر والشركات الوطنية للقيام بدورٍ مؤثرٍ في بناء منظومات طاقةٍ أكثر ذكاءً ومرونةً على المستوى الدولي».

وختم سموه قائلا «شكراً للأخ سلطان الجابر ولفرق العمل الإماراتية والتي أصبحت مساهماً حيوياً في صياغة توازن قطاع الطاقة ورسم اتجاهاته عالمياً».

