«قيم المواطن» في مجلس توعوي بجامعة زايد

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، مجلساً توعوياً بعنوان «قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي»، ضمن مبادراتها الهادفة إلى تعزيز القيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ مفاهيم الانتماء والولاء وترسيخ الهوية الإماراتية الأصيلة لدى الطلبة في جامعة زايد بأبوظبي.

وتحدّثت المقدم الدكتورة آمنة جمعة الكتبي من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عن الأخلاق وحقوق الإنسان ودور المرأة الإماراتية، مشيرةً إلى أن المرأة شريك فاعل في نقل القيم وتعزيز ثقافة التسامح والالتزام، مؤكدة أن الوعي بالحقوق والواجبات هو أساس بناء شخصية متوازنة ومسؤولة.

وأكد الملازم حمد خليفة الخييلي من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أهمية محور السلوكيات العامة والقدوة والمشاركة المجتمعية، مشيداً بدور الشباب في الالتزام بالسلوكيات الإيجابية، والمشاركة في الأعمال التطوعية والخيرية التي تسهم في تعزيز روح الانتماء والتلاحم الوطني.