الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انعقاد الدورة الثانية للّجنة المشتركة بين الإمارات وسريلانكا في كولومبو

انعقاد الدورة الثانية للّجنة المشتركة بين الإمارات وسريلانكا في كولومبو
7 نوفمبر 2025 00:30

ترأس معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، وسعادة أرون هيماشاندرا، نائب وزير الخارجية والتوظيف الخارجي بجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، أعمال الدورة الثانية من اللّجنة المشتركة بين دولة الإمارات وسريلانكا، التي عقدت في العاصمة السريلانكية كولومبو.
يعكس انعقاد اللجنة المشتركة متانة العلاقات الراسخة بين البلدين، والعزم المشترك على تعزيز التكامل في القطاعات ذات الأولوية ضمن إطار مؤسسي يضمن التقدم بصورة فعّالة ومستدامة.
ورحّب الجانبان بالزخم المتنامي للعلاقات الاقتصادية الثنائية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي مليار دولار أميركي عام 2024.
وأشار الجانب الإماراتي إلى زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى كولومبو في أبريل 2025 والتي شهدت التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي-السريلانكي المشترك.

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد: نواصل تركيزنا على توسيع آفاق التقنيات التحويلية وتعميق الشراكات الدولية
«إسكان المواطنين» يتصدر الأولويات ويحظى بدعم القيادة

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مجموعة من الملفات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها الاقتصاد، والمالية، والنقل، والرياضة، والصحة، والطاقة.
كما تناول الاجتماع سبل تنمية التعاون ضمن المنصات متعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، ورابطة الدول المطلة على المحيط الهندي (IORA)، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).
في كلمة له خلال الاجتماع، أعرب معالي الهاجري عن تقدير دولة الإمارات لحكومة سريلانكا على حسن استضافة وتنظيم أعمال هذه الدورة، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع سريلانكا، انسجاماً مع رؤية قيادتها الرشيدة القائمة على الشراكة المستدامة، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز التنمية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
واختتمت الجلسة بتأكيد الطرفين التزامهما بمواصلة ترجمة الأولويات المشتركة إلى نتائج ملموسة ضمن إطار عمل اللجنة المشتركة.
كما وقّع معالي سعيد الهاجري وسعادة أرون هيماشاندرا على محضر اجتماع الدورة الثانية من اللجنة المشتركة.
وضمّ وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع عدداً من كبار المسؤولين من موانئ أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة دبي، ووزارة المالية، وطيران أبوظبي.

المصدر: وام
اجتماع اللجنة المشتركة
الإمارات
سريلانكا
سعيد الهاجري
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في منطقة الشجاعية بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن لدعم خطة السلام في غزة
اليوم 01:29
جندي أوكراني قرب خط المواجهة في زابوريجيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تقدم قواتها في «بوكروفسك» الأوكرانية
اليوم 01:29
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
اليوم 01:29
وزير الخارجية المصري خلال اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا
الأخبار العالمية
مصر: الحل السياسي الليبي - الليبي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة
اليوم 01:29
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تحديات معقّدة تعطّل عودة الحياة الطبيعية في غزة
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©