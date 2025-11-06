سعيد الهاجري يعقد اجتماعات ثنائية في كولومبو على هامش الدورة الثانية من اللجنة الإماراتية-السريلانكية المشتركة

عقد معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، اجتماعاً ثنائياً مع كل من معالي فيجيتا هيرات، وزير الخارجية والتوظيف الخارجي والسياحة، ومعالي أنورا كاروناتهيلاكا، وزير الموانئ والطيران المدني، في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وسريلانكا التي عقدت في العاصمة السريلانكية كولومبو.

وأعرب معالي الهاجري عن تقدير دولة الإمارات للتعاون البنّاء مع سريلانكا خاصة في مجالات الطاقة، والموانئ، والنقل البحري، والطيران المدني، وغيرها من القطاعات الحيوية، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

من جانبه، رحب الجانب السريلانكي بتنامي العلاقات الثنائية، معرباً عن ثقته بأن هذه الزيارة والاجتماعات ستعطي زخماً قوياً لمسار التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد اهتمامه بتعزيز أطر الاستفادة من نموذج دولة الإمارات التنموي الملهم بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويحقق الازدهار الاقتصادي المستدام.

وأكد الجانبان على أهمية مواصلة علاقات الصداقة والتعاون الثنائي في مختلف المجالات وفرص تطويرها.. وأعربا عن تطلعهما إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطور للعلاقات الإماراتية - السريلانكية لدفع عجلة التنمية المستدامة في البلدين في ظل توافر العديد من المقومات التي تعزز تحقيق هذه التطلعات.

كما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين وخطط متابعتها وتطويرها، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون القنصلي.

تأتي هذه الاجتماعات في إطار مخرجات أعمال الدورة الثانية من اللجنة المشتركة والتي أكدت التزام الجانبين بمواصلة تعزيز التعاون القطاعي وتحويل الأولويات المشتركة إلى مشاريع عملية تخدم أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.