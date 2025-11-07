السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الطقس صحو مع ظهور سحب منخفضة غرباً غداً

أبوظبي
7 نوفمبر 2025 18:05

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة غرباً.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي وبحر عمان خفيفا.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة   الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي               31 22 85 30
دبي                    32 21 80 25
الشارقة                32 20 75 25
عجمان                 32 20 70 25
أم القيوين               32 19 70 25
رأس الخيمة            32 19 65 20
الفجيرة                   29 25 60 30
العـين                     31 20 50 10
ليوا                        32 19 85 15
الرويس                   30 24 85 30
السلع                       29 22 85 30
دلـمـا                        29 24 80 40
طنب الكبرى / الصغرى 30 23 80 40
أبو موسى                   30 23 80 40.

المصدر: وام
