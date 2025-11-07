ورش ومحاضرات لإعداد كوادر شرطية قادرة على رسم الرؤى الاستشرافية

دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز استشراف المستقبل، سلسة ورش عمل ومحاضرات بعنوان «الجاهزية للمستقبل».

وأكد العميد الدكتور الخبير حمدان أحمد حمدان الغسية، مدير مركز استشراف المستقبل، أن الهدف من تنظيم الورش والمحاضرات حول «الجاهزية للمستقبل»، هو ترسيخ ثقافة الاستشراف والجاهزية للمستقبل في الشرطة، وإعداد كوادر قادرة على رسم الرؤى الاستشرافية للمشاريع المستقبلية كافة، إلى جانب التعريف بأدوات استشراف المستقبل المستخدمة في قياس الاستشراف المستقبلي من خلال التعرف على ملامح الوضع الذي ينتظر أن يكون عليه المستقبل، مع العمل على التأثير في هذا الوضع ليكون أكثر ملاءمة لمواجهة التحديات.

وقال المقدم عمر خليفة بالعبيدة السويدي، نائب مدير مركز استشراف المستقبل، إن المركز يسعى إلى استمرار عقد وتنظيم سلسلة الورش والمحاضرات التثقيفية التوعوية في المجالات كافة، التي تهدف إلى إعداد جيل من المتخصصين في مجالات استشراف المستقبل، باعتبارها إحدى المراحل نحو تجهيز الأرضية الصلبة التي ترتكز عليها جهود التخطيط والتطوير وتقدير الاحتياجات، وترجمة الرؤية المستقبلية إلى أبعاد علمية تحدد ملامح الأوضاع المأمول تحقيقها.