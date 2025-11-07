فتح باب التسجيل في «سوق المزارعين» بدبي

دبي (وام)

أعلنت بلدية دبي، فتح باب التسجيل في الموسم الخامس من «سوق المزارعين»، إحدى المبادرات المجتمعية الرائدة التي تجمع المزارعين الإماراتيين في منصة واحدة، وتضعهم مباشرة في تواصل مع السكان والزوار لعرض منتجاتهم، فضلاً عن توفير الدعم الكامل لتطوير مشاريعهم ومزارعهم، وتعزيز مستويات الإنتاج الزراعي المحلي، وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة، بما يعزز مكانة دبي مدينة رائدة في جودة الحياة والتنمية المستدامة.

وينطلق الموسم الخامس للسوق يوم 6 ديسمبر ويستمر حتى 6 فبراير المقبلين في الحديقة القرآنية بمنطقة الخوانيج، وينظم على مدار يومين أسبوعياً في إضافةٍ جديدة جاءت بعد النجاح اللافت للموسم السابق الذي شهد زيادةً في إقبال الزوار عليه بنسبة 49%، مقارنة بالموسم الذي قبله. يحفل السوق بأجندة ثرية وتفاعلية توفر للسكان تجربة مثالية لتسوق المنتجات الزراعية الإماراتية الطازجة من المصدر مباشرةً، مع الاستمتاع بأجواء السوق الاحتفالية الذي بات إحدى فعاليات الشتاء المنتظرة، وذلك لما يضمه من أنشطة وعروض ترفيهية مُصمَّمة بعناية لتلائم فئات الزوار كافة.

ويتيح السوق خلال هذا الموسم الفرصة لـ41 مزارعاً إماراتياً للمشاركة وعرض منتجاتهم الزراعية المُنتَجة من مشاريعهم أمام السكان والزوار، من ضمنهم 16 من أصحاب المنتجات والمستلزمات الزراعية، في خطوةٍ تعكس حرص بلدية دبي على دعم الزراعة المحلية كقطاع استراتيجي مهم وواعد، إضافةً إلى تأكيدها المتواصل على دعم المزارعين المحليين وتشجيعهم لتطوير مشاريعهم ومنتجاتهم من خلال توفير مختلف أنواع الدعم من خدمات وتجهيزات لوجستية ومستلزمات زراعية وورش توعوية وإرشادية ودورات تدريبية واستشارات تعزز من الممارسات الزراعية المستدامة.

ولفت محمد عبد الرحمن أهلي، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي بالإنابة، إلى أن سوق المزارعين يعتبر واجهة حضارية ومجتمعية ومساحة ترفيهية توفر لمجتمع وأسر دبي تجربة تسوق وترفيه تفاعلية ممتعة، وترسخ الوعي بأهمية دعم المنتجات المحلية والاحتفاء بتنوعها، وتُشجع على أنماط الاستهلاك المسؤولة أيضاً.

ويزخر الموسم الجديد من السوق بالعديد من الإضافات والأنشطة الترفيهية الجديدة، وسيضم مجموعة من الأنشطة التوعوية والورش التفاعلية، إلى جانب وجود العديد من الأنشطة المصاحبة التي تعمل بلدية دبي على إعدادها لتلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع.

وخصصت بلدية دبي الرابط: https://www.dm.gov.ae للراغبين بالمشاركة في الموسم الخامس من سوق المزارعين للتسجيل، وإرفاق المعلومات والوثائق المطلوبة كافة حتى 20 نوفمبر الجاري.