السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انطلاق أعمال مؤتمر «صحة» الـ11 للتمريض والقبالة بأبوظبي

جانب من الحضور خلال المؤتمر (تصوير: وليد أبوحمزة)
8 نوفمبر 2025 00:58

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية

انطلقت أمس في أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي الحادي عشر للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة (2025 SINMAC)، الذي تنظمه شركة صحة، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، وتتواصل أعماله خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي.
وانطلقت أعمال المؤتمر بحضور سعيد جابر الكويتي الرئيس التنفيذي لمجموعة «صحة»، ومدراء المستشفيات التنفيذيين التابعة لصحة، وقيادات الشركة.
وقال مؤيد محمد حسين، مدير التمريض والقبالة في شركة صحة ورئيس المؤتمر: «يُعد هذا المؤتمر من الفعاليات المهمة لجميع العاملين في قطاع الرعاية الصحية، إذ يتيح لهم الاطلاع على أحدث التطورات والتحديات في مجالنا.. ونسعى من خلاله إلى توفير منصة لتطوير المهارات، وبناء جسور التواصل بين الزملاء، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية».
وأوضح أن المؤتمر يشهد ما يزيد على 150 متحدثاً من داخل وخارج الدولة، ومشاركة أكثر من ألف ممرض باليوم الأول والمهن الطبية المساعدة، كما يعقد 6 جلسات رئيسة، و3 ملتقيات، و3 ورش عمل، إضافة إلى ما يزيد على 100 محاضرة علمية الهدف منها تعريف طواقم التمريض بالمستجدات في التمريض والمهن المساعدة.
وأوضح راتيش كومار شيفرامان، اختصاصي أول تمريض، ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر في شركة «صحة»: «من خلال النقاشات الهادفة حول القضايا الجوهرية والحلول المبتكرة، نتطلع إلى الارتقاء بمستوى رعاية المرضى وتحسين نتائجها».
وقال محمود عبدالرحيم حسن، مدير التمريض في مستشفيات الظفرة وأحد المتحدثين الرسمين: «نؤمن بأن هذا المؤتمر سيسهم بدور كبير في تحسين جودة الرعاية الصحية في المنطقة وخارجها، كما أنه يمثّل فرصة للعاملين في هذا المجال للمشاركة في تشكيل مستقبل مهنتنا ونظام الرعاية الصحية».
وأضاف: «يسلط المؤتمر الضوء على الابتكارات في ممارسة وتعليم التمريض، وعلى دور التكنولوجيا والبحث العلمي في تطوير مهنتنا ورفع جودة الرعاية الصحية.. كما يؤكد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لخدمة المرضى والمجتمع بأعلى المعايير».

الإمارات
شركة صحة
أبوظبي
الرعاية الصحية
آخر الأخبار
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
اليوم 13:24
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
اليوم 13:22
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
علوم الدار
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
اليوم 12:56
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض حضور استجواب المحامي الخاص
الأخبار العالمية
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض حضور استجواب المحامي الخاص
اليوم 12:52
7 أشواط تدشن موسم سباقات مضمار العين للخيول
الرياضة
7 أشواط تدشن موسم سباقات مضمار العين للخيول
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©