«تريندز» يؤكد أهمية «الحوار العلمي» في مواجهة التحديات

أبوظبي (الاتحاد)

أكَّد مركز تريندز للبحوث والاستشارات أن المعرفة هي القوة المحرّكة للتغيير الإيجابي، وأن الحوار العلمي الموضوعي يمثل المسار الأمثل لصوغ سياسات فاعلة لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه العالم.

جاء ذلك في كلمة رئيسية للدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، في مهرجان جرين بيك العالمي (GPF) الذي انطلقت نسخته الأولى في منطقة الخليج بمركز أبوظبي للطاقة بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، رئيسة المهرجان، وعدد من كبار المسؤولين والخبراء العالميين.

وأشار الدكتور العلي إلى أن انعقاد المنتدى في أبوظبي يحمل دلالات تؤكد مكانة دولة الإمارات كحاضنة للحوار ومركز للابتكار العالمي. وأكد أن رؤية الإمارات الطموحة نحو الحياد الكربوني 2050 جعلتها نموذجاً يحتذى به في العمل المناخي والاقتصاد القائم على المعرفة.

وفي سياق متصل، شارك «تريندز» بفعالية في مهرجان «غرين بيك العالمي»، الذي يُعد من أبرز الفعاليات الدولية لتعزيز العمل المناخي، حيث تولت الباحثة أبرار العلي من مكتب تريندز بدبي مهمة عريفة المهرجان، فيما أدارت الباحثة لطيفة الجنيبي جلسة تناقش مستقبل المدن المستدامة، وأهمية الابتكار في البنية التحتية الصديقة للبيئة، كما أدارت الباحثة نجلاء المدفع جلسة نقاشية تجمع نخبة من الخبراء والقيادات لمناقشة كيفية تسريع التحول الأخضر عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الطاقة والزراعة والتكنولوجيا والتمويل.

إلى ذلك، كرمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مهرجان «غرين بيك العالمي»، مركز تريندز ممثلاً برئيسه، تقديراً لشراكته الداعمة للمهرجان.