السبت 8 نوفمبر 2025
علوم الدار

أحمد الفلاسي: «عام الأسرة» فرصة لترسيخ قيم العطاء والتلاحم

أحمد بالهول الفلاسي
8 نوفمبر 2025 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

بمناسبة إعلان عام 2025 «عام الأسرة»، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام الأسرة» في دولة الإمارات، يؤكد أن الأسرة هي المدرسة الأولى التي تغرس فيها القيم، وتبنى من خلالها الأجيال، وتصقل فيها الطاقات لبناء مجتمع حيوي ومزدهر، يفخر بهويته الوطنية، ويحرص على النجاح والتميز في كافة الميادين.
وأضاف معاليه: فالأسرة الداعمة تشكل الأساس الذي تنطلق منه المواهب الطموحة، متسلحة بقيم المثابرة والانضباط والعمل الجماعي، لتحول طموحاتها إلى نجاحات فردية وجماعية تثري مسيرة الوطن وتعزز حضوره الريادي على الساحة العالمية. 
وتابع: ويمثل «عام الأسرة» فرصة لترسيخ قيم العطاء والتلاحم بين أفراد المجتمع الإماراتي، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والأسرة في إعداد أجيال قادرة على تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو المستقبل، وتسهم في استدامة نهضتنا الوطنية، لتكون دولة الإمارات في المركز الأول في كافة المجالات.

أحمد بالهول الفلاسي
الإمارات
عام الأسرة
الأسرة الإماراتية
التنمية الأسرية
الاستقرار الأسري
