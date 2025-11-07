السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تفاهم بين «سبيس 42» و«مركز ناصر العلمي» بالبحرين

8 نوفمبر 2025 00:58

أبوظبي (وام)

وقّعت شركة سبيس 42، مذكرة تفاهم مع مركز ناصر العلمي والتقني من مملكة البحرين، وذلك بهدف تعزيز التعاون لتطوير مشاريع بحثية وتطبيقية مشتركة في مجالات تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقّع مذكرة التفاهم كل من حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي للحلول الذكية في سبيس 42، والدكتور عبدالله بن ناصر النعيمي، الرئيس التنفيذي لمركز ناصر العلمي والتقني. ويشمل التعاون تبادل الخبرات وتطوير حلول قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة القطاعات ودقة التنبؤات وتحليل بيانات الفضاء، إضافةً إلى بناء القدرات وتنمية الكفاءات الوطنية في هذا المجال.
وقال الحوسني، إن الشراكة تمثل خطوة جديدة نحو توسيع أثر الحلول الجيومكانية في مجالات البحث والتطبيق العملي، ومن خلال هذا التعاون، تسهم «سبيس 42» بدورها في تحويل البيانات إلى رؤى عملية تدفع عجلة التطور التي تشهدها الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدرة صناعة القرار من قبل الجهات التنظيمية، وتمكينهم من إبرام سياسات أكثر فاعلية واستشرافاً للمستقبل.
من جانبه، أكد النعيمي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تجسيداً لرؤية مركز ناصر العلمي والتقني في تطوير شراكات نوعية مع مؤسسات تقنية متقدمة تسهم في تعزيز أنشطة البحوث والتطوير، وفتح آفاق جديدة لاستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيسهم في تبادل المعرفة وتوطين التقنيات المتقدمة، بما يعزز من مكانة البحرين مركزاً إقليمياً للعلوم والتكنولوجيا الحديثة.

الإمارات
البحرين
سبيس 42
الذكاء الاصطناعي
