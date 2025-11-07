السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«استشاري الشارقة» يبحث التعاون مع أرمينيا

عبدالله بلحيف النعيمي وأعضاء الوفد خلال الزيارة (وام)
8 نوفمبر 2025 00:58

يريفان (وام)

بحث وفد من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية أرمينيا، التي بدأت أول أمس، تعزيز أواصر التعاون المشترك.
واستهل الوفد برنامج زيارته أول أمس بلقاء في مكتب الأمم المتحدة في العاصمة يريفان، التقى خلاله فرانسوا جاكوب، المنسق المقيم للأمم المتحدة في أرمينيا.
ونوّه معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي إلى دور دولة الإمارات في قيادة العمل المناخي العالمي بعد استضافتها COP28، مؤكداً أن قضية المناخ مسؤولية جماعية تتطلب عملاً مشتركاً من أجل مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. وزار الوفد أيضاً مقر الجامعة الأميركية في أرمينيا (AUA)، ومدينة الهندسة (Engineering City).
واختتم الوفد أنشطته في اليوم الأول بلقاء معالي هامباردزوم ماتيفوسيان، وزير البيئة في جمهورية أرمينيا، في مقر الوزارة بالعاصمة.

