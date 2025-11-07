«أدنيك» تنظم جناح الإمارات في معرض «الدفاع والأمن 2025» ببانكوك

أبوظبي (وام)

أعلنت مجموعة «أدنيك» تنظيمها الجناح الإماراتي المشارك في فعاليات معرض الدفاع والأمن 2025، الذي يُقام في العاصمة التايلاندية «بانكوك» من 10 إلى 13 نوفمبر 2025، بمشاركة أبرز الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية. ويُنظم الجناح الإماراتي عبر شركة «كابيتال 360»، ذراع أدنيك لإدارة وتنظيم الفعاليات، بهدف إبراز القدرات الوطنية المتقدمة في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجية، وتعزيز حضور الإمارات في أهم وأكبر المعارض الدفاعية العالمية.

وتأتي مشاركة الجناح الإماراتي في المعارض الدفاعية الدولية ثمرةً للتعاون الوثيق بين مجموعة أدنيك، والشركاء كافة في القطاعين العام والخاص، إذ تعمل مجتمعةً على تعزيز تنافسية قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية، وقدرة وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق العالمية الجديدة، ودعم الابتكار ونقل المعرفة وتوسيع آفاق التعاون الدولي وعقد الشراكات، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهةً عالميةً رائدةً في مجالات الدفاع والأمن والتكنولوجيا المتقدمة.

ويشارك تحت مظلة جناح دولة الإمارات مجموعة من أبرز الجهات الوطنية الرائدة في مجال الدفاع والتكنولوجيا، من بينها مجموعة «إيدج»، وشركة «كاليدوس»، و«بي إتش إي لاند سيستمز»، إلى جانب مجلة «الجندي»، إضافة إلى المعارض الدفاعية والأمنية التي تنظمها مجموعة أدنيك، والتي تشمل معرض الدفاع الدولي «آيدكس»، ومعرضي الدفاع البحري والأمن البحري «نافدكس»، ومعرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة «يومكس»، ومعرض المحاكاة والتدريب «سيمتكس»، وصولاً للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار».

وتُقدّم هذه الجهات الوطنية أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً لتكنولوجيا الدفاع والصناعات ذات القيمة المضافة العالية. كما يُسلّط الجناح الضوء على الشراكات الدولية والاستثمارات الاستراتيجية في مجالات نقل التكنولوجيا وتطوير الصناعات الدفاعية، بما يدعم رؤية الدولة نحو الريادة الصناعية والتكنولوجية.

وتلعب مجموعة أدنيك، الجهة المنظمة للجناح الإماراتي بالتعاون مع وزارة الدفاع، دوراً محورياً في دعم نمو وتطور الصناعات الدفاعية الوطنية، عبر تنظيم واستضافة كبرى المعارض الدفاعية العالمية مثل «آيدكس» و«نافدكس»، التي أسهمت في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في هذا القطاع.

كما تعمل المجموعة على تمكين الشركات الوطنية من بناء شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجالات نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا الدفاعية.

وستتولى مجموعة أدنيك تنظيم وإدارة الجناح الإماراتي في مجموعة من المعارض الدولية الرائدة خلال عام 2026، وهي معرض الدفاع الدولي بالعاصمة السعودية «الرياض»، ومعرض الخدمات الدفاعية الآسيوي بالعاصمة الماليزية، ومعرض «صها» بمدينة إسطنبول التركية، كما ستنظم الجناح الإماراتي في معرض الطيران المصري بمدينة العلمين، إضافة لمعرض سوفيكس بالعاصمة الأردنية عمان، ومعرض الصين للطيران بمدينة زوهاي، ومعرض مراكش للطيران بالمغرب.