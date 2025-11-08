رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية.

تخرج فهد القرقاوي في برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، وتولى عدداً من المناصب القيادية، منها المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، والمدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي في حكومة دبي، والمدير التنفيذي لإدارة تطوير التجارة والصناعة في غرفة تجارة وصناعة دبي، كما ترأس عدداً من اللجان والبرامج العالمية والمحلية، منها الجمعية العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، وبرنامج البعثات العالمية لحكومة دبي في جذب الاستثمارات، وغيرها من اللجان والبرامج.