الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن مبارك يستقبل رئيس وزراء كيرالا

نهيان بن مبارك يستقبل رئيس وزراء كيرالا
8 نوفمبر 2025 16:40

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في مجلسه بأبوظبي، معالي بيناراي فيجايان، رئيس وزراء ولاية كيرالا، والوفد المرافق.
وضمّ الوفد المرافق معالي ساجي تشيريان، وزير الثقافة وشؤون الشباب بولاية كيرالا، وسعادة الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وسعادة الدكتور أيه. جاياثيلاك، السكرتير العام لحكومة ولاية كيرالا، ورجل الأعمال سعادة يوسف علي إم. أيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية.
ورحّب معاليه بالوفد، مؤكداً أن ما تحققه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله من شراكات متينة مع جمهورية الهند يجسّد رؤية وطنية تقوم على تعزيز جسور التعاون والصداقة، وترسيخ قيم التسامح والتعايش.
وأشار معاليه إلى ما يجمع الإمارات والهند من روابط إنسانية وثقافية واقتصادية راسخة، عزّزتها المساهمات الإيجابية للجالية الهندية في مسيرة التنمية في الدولة.
وبحث الجانبان، سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة داعمة للتنمية الشاملة خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات، ودعم المبادرات التي تعود بالنفع المتبادل وتُسهم في فتح آفاقٍ أوسع للشراكات بين المؤسسات المعنية في الجانبين.
كما ثمّن معاليه الدور البنّاء الذي يضطلع به روّاد الأعمال والمستثمرون من الهند في تعزيز روابط التعاون بين البلدين، مؤكداً حرص الإمارات على تهيئة بيئة داعمة تعزّز فرص النجاح، وتشجّع المبادرات التي تخدم المصالح المشتركة وتدعم الازدهار المستدام.
وفي ختام اللقاء، تقدّم الوفد الضيف بالشكر إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حفاوة الاستقبال، وأعرب عن تقديره لما توليه دولة الإمارات من رعاية للجالية الهندية.

أخبار ذات صلة
نيابة عن رئيس الدولة.. نهيان بن مبارك يرأس وفد الدولة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة
نهيان بن مبارك: العلم رمز لقيمنا وحضارتنا التي نفاخر بها العالم أجمع
المصدر: وام
نهيان بن مبارك
آخر الأخبار
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تتولى الإشراف على مساعدات غزة
اليوم 01:16
أطفال يسيرون قرب مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: انهيار غير مسبوق لقطاع التعليم في غزة
اليوم 01:16
رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع متضرر عقب هجوم روسي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على منشآت الطاقة
اليوم 01:15
موظفو المفوضية العليا للانتخابات يجهزون صناديق الاقتراع ومعدات أخرى لمراكز الاقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. الانتخابات البرلمانية تنطلق اليوم
اليوم 01:15
كبار الحضور خلال إطلاق المبادرة (وام)
الأخبار العالمية
«ديهاد» تطلق مبادرة بمليار دولار لدعم صندوق الطوارئ
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©