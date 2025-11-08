الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

دورة توعوية بمفاهيم إدارة المعرفة وتطبيقها بين الموظفين

مشاركون في فعاليات الدورة التدريبية (من المصدر)
9 نوفمبر 2025 01:14

دبي (الاتحاد) 

نظمت إدارة المعرفة والابتكار والتطوير في الإدارة العامة للشؤون الإدارية بشرطة دبي، دورة تدريبية متخصصة لموظفيها بعنوان «إدارة المعرفة»، هدفت إلى التعريف بمعايير ومفاهيم إدارة المعرفة وتعزيز تطبيقها على مستوى القوة. واستهدفت الدورة 25 مشاركاً من مختلف الإدارات ومراكز الشرطة، وذلك لتعريفهم بأفضل الممارسات في إدارة المعرفة وسبل تعزيزها داخل بيئة العمل.
وقدّم الدورة النقيب خالد المرزوقي، رئيس قسم عمليات إدارة المعرفة في الإدارة العامة للشؤون لإدارية، وتطرّق خلالها إلى أهمية إدارة المعرفة في تطوير الأداء المؤسسي، وآليات تبادل الخبرات، وابتكار الحلول المعرفية المستدامة، بما يُسهم في تحقيق التميز المؤسسي.

