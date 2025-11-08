الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هيئة أبوظبي للدفاع المدني تختتم مشاركتها بفعاليات ملتقى مستشفيات الظفرة 2025

هيئة أبوظبي للدفاع المدني تختتم مشاركتها بفعاليات ملتقى مستشفيات الظفرة 2025
9 نوفمبر 2025 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، مشاركتها في فعاليات الملتقى الصحي الرابع لمستشفيات الظفرة 2025، الذي أقيم برعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ونظمته مستشفيات الظفرة، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث» تحت شعار «صحة المجتمع تبدأ من الأسرة». 
وتأتي المشاركة، ضمن اهتمام «الهيئة» بتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، من أجل تطوير منظومة وقائية متكاملة تحقق تطلعات أبوظبي ورؤيتها المستقبلية، مؤكدة التزامها بتقديم أفضل خدمات الرعاية الإسعافية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
وعرضت «الهيئة» ضمن جناحها في الملتقى، أبرز إنجازاتها وخدماتها التطويرية وحرصها على دعم جهود تعزيز الصحة في المجتمع، من أبرزها «أنظمة الإسعاف الذكية»، التي تمثل نقلة نوعية في خدمات الإسعاف باستخدام أحدث التقنيات، وعرضت جهاز تحسين جودة الإنعاش القلبي الرئوي (RQI)، المصمم لتحسين فعالية عملية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) التي تُجرى في حالات الطوارئ، مثل توقف القلب المفاجئ.
وبثت نحو 30 فيديو عبر شاشة التوعية الرئيسية حول جهودها في توعية المجتمع بأهمية الالتزام بتدابير الوقاية من الحرائق، وتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها في حال حدوثها والإجراءات الصحيحة لتقديم الإسعافات الأولية، وعرضت نظام حصنتك، الذي يُعد خط الدفاع الأول لحماية الأرواح ونظمت مجالس توعية لكبار المواطنين ركزت على تقديم شروحات حول أنواع الطفايات، وكيفية استخدامها بشكل فعّال في إخماد الحرائق، وتوجيه النصائح حول أهمية توافر طفايات الحريق، وصناديق الإسعافات الأولية، وبطانيات الحريق في المنازل، تعزيزاً لسلامة الأفراد والمجتمع، كما أقامت مسرحاً تفاعلياً ضمن الفعاليات ركز على توعية الزوار حول تدابير السلامة الوقائية.

أخبار ذات صلة
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. أبوظبي تستقبل قادة الحركة الكشفية في «المؤتمر الكشفي» و«منتدى الشباب»
أبوظبي تسهم في تعزيز التحوّل العالمي نحو النقل الذكي
أبوظبي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
الظفرة
مستشفيات الظفرة
آخر الأخبار
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تتولى الإشراف على مساعدات غزة
اليوم 01:16
أطفال يسيرون قرب مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: انهيار غير مسبوق لقطاع التعليم في غزة
اليوم 01:16
رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع متضرر عقب هجوم روسي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على منشآت الطاقة
اليوم 01:15
موظفو المفوضية العليا للانتخابات يجهزون صناديق الاقتراع ومعدات أخرى لمراكز الاقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. الانتخابات البرلمانية تنطلق اليوم
اليوم 01:15
كبار الحضور خلال إطلاق المبادرة (وام)
الأخبار العالمية
«ديهاد» تطلق مبادرة بمليار دولار لدعم صندوق الطوارئ
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©