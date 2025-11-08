الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اختتام مبادرة «الجاهزية الصحية والبدنية» للنزلاء

خلال تكريم النزلاء المشاركين في المبادرة (من المصدر)
9 نوفمبر 2025 01:14

 دبي (الاتحاد)

اختتمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، مبادرة «الجاهزية الصحية والبدنية للنزلاء 2025»، والتي نظمتها بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، ومركز التأهيل وتعزيز الجاهزية، والمركز الصحي لشرطة دبي، واستهدفت النزلاء لرفع مستوى اللياقة البدنية والصحة العامة لديهم، وتمكينهم من تبنّي نمط حياة صحي ينعكس إيجاباً على صحتهم النفسية والجسدية.
وأكد العقيد حسن عيسى الفلاسي، مدير إدارة الإمداد والتجهيزات بالوكالة في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، أن المبادرة، وبتوجيهات من العميد صلاح بوعضيبه، مدير الإدارة العامة، ومتابعة نائبه، العقيد يوسف عبد الكريم جمعة، نجحت في تحقيق أهدافها، والمساهمة في تعزيز جودة الحياة داخل المؤسسات، من خلال توفير بيئة صحية داعمة تُسهم في تحسين الجاهزية البدنية للنزلاء. 
وأضاف: إن النتائج الإيجابية التي تحققت خلال فترة تنفيذ المبادرة، تعكس وعي النزلاء واستجابتهم العالية للبرامج المقدمة، الأمر الذي يُشجع على مواصلة إطلاق، مثل هذه المبادرات المستقبلية الرياضية والصحية، خاصة مع التوجهات المحلية التي نشهدها في «تحدي دبي للياقة 2025» بشأن التشجيع على ممارسة الرياضة والالتزام بها كنمط حياة صحي يومي.
قال المقدم محمد عبدالله العبيدلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء، إن البرامج التوعوية والأنشطة التدريبية التي تضمنتها المبادرة شكّلت منصة فعّالة لتعزيز ثقافة الصحة الرياضية والتغذية السليمة لدى النزلاء، وساهمت في رفع مستوى معرفتهم بأساسيات اللياقة البدنية والعادات الصحية اليومية.
وتضمنت المبادرة التي استمرت 6 أشهر، عدداً من البرامج والورش التوعوية في مجال التغذية الرياضية وحصص اللياقة البدنية، وفحوصاً شاملة لنسب الدهون وتحليل مكونات وقياسات الجسم.

تكريم
كرم العقيد حسن عيسى الفلاسي، في ختام المبادرة، النزلاء المُتصدرين للمراكز الأولى في المبادرة بجوائز عينية ومادية، مُثنياً على جهود المشاركين كافة، ومؤكداً نهج شرطة دبي في تعزيز التحفيز الإيجابي داخل المؤسسات العقابية.

أخبار ذات صلة
«الموارد البشرية»: 5 متطلبات للعامل لضمان الصحة والسلامة في المواقع
شرطة دبي تبحث تعزيز سبل التعاون مع «الداخلية الروسية»
المؤسسات العقابية
دبي
شرطة دبي
آخر الأخبار
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تتولى الإشراف على مساعدات غزة
اليوم 01:16
أطفال يسيرون قرب مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: انهيار غير مسبوق لقطاع التعليم في غزة
اليوم 01:16
رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع متضرر عقب هجوم روسي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على منشآت الطاقة
اليوم 01:15
موظفو المفوضية العليا للانتخابات يجهزون صناديق الاقتراع ومعدات أخرى لمراكز الاقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. الانتخابات البرلمانية تنطلق اليوم
اليوم 01:15
كبار الحضور خلال إطلاق المبادرة (وام)
الأخبار العالمية
«ديهاد» تطلق مبادرة بمليار دولار لدعم صندوق الطوارئ
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©