اختتام مبادرة «الجاهزية الصحية والبدنية» للنزلاء

دبي (الاتحاد)



اختتمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، مبادرة «الجاهزية الصحية والبدنية للنزلاء 2025»، والتي نظمتها بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، ومركز التأهيل وتعزيز الجاهزية، والمركز الصحي لشرطة دبي، واستهدفت النزلاء لرفع مستوى اللياقة البدنية والصحة العامة لديهم، وتمكينهم من تبنّي نمط حياة صحي ينعكس إيجاباً على صحتهم النفسية والجسدية.

وأكد العقيد حسن عيسى الفلاسي، مدير إدارة الإمداد والتجهيزات بالوكالة في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، أن المبادرة، وبتوجيهات من العميد صلاح بوعضيبه، مدير الإدارة العامة، ومتابعة نائبه، العقيد يوسف عبد الكريم جمعة، نجحت في تحقيق أهدافها، والمساهمة في تعزيز جودة الحياة داخل المؤسسات، من خلال توفير بيئة صحية داعمة تُسهم في تحسين الجاهزية البدنية للنزلاء.

وأضاف: إن النتائج الإيجابية التي تحققت خلال فترة تنفيذ المبادرة، تعكس وعي النزلاء واستجابتهم العالية للبرامج المقدمة، الأمر الذي يُشجع على مواصلة إطلاق، مثل هذه المبادرات المستقبلية الرياضية والصحية، خاصة مع التوجهات المحلية التي نشهدها في «تحدي دبي للياقة 2025» بشأن التشجيع على ممارسة الرياضة والالتزام بها كنمط حياة صحي يومي.

قال المقدم محمد عبدالله العبيدلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء، إن البرامج التوعوية والأنشطة التدريبية التي تضمنتها المبادرة شكّلت منصة فعّالة لتعزيز ثقافة الصحة الرياضية والتغذية السليمة لدى النزلاء، وساهمت في رفع مستوى معرفتهم بأساسيات اللياقة البدنية والعادات الصحية اليومية.

وتضمنت المبادرة التي استمرت 6 أشهر، عدداً من البرامج والورش التوعوية في مجال التغذية الرياضية وحصص اللياقة البدنية، وفحوصاً شاملة لنسب الدهون وتحليل مكونات وقياسات الجسم.



تكريم

كرم العقيد حسن عيسى الفلاسي، في ختام المبادرة، النزلاء المُتصدرين للمراكز الأولى في المبادرة بجوائز عينية ومادية، مُثنياً على جهود المشاركين كافة، ومؤكداً نهج شرطة دبي في تعزيز التحفيز الإيجابي داخل المؤسسات العقابية.