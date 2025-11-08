الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سفير الإمارات لدى بنين يلتقي وزير التعليم الأساسي والابتدائي

سفير الإمارات لدى بنين يلتقي وزير التعليم الأساسي والابتدائي
9 نوفمبر 2025 01:14

كوتونو (وام) 

التقى محمد سعيد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بنين، معالي سليمان كريمو، وزير التعليم الأساسي والابتدائي في بنين بمقر الوزارة بالعاصمة كوتونو، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات التعليمية والأكاديمية، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكّد السفير الكعبي حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون مع جمهورية بنين في مجال التعليم، لما يمثّله من ركيزة أساسية للتنمية وبناء القدرات البشرية.
من جانبه، أعرب معالي كريمو عن تقديره لجهود دولة الإمارات التنموية، ودعمها للمشاريع التعليمية في أفريقيا، مؤكداً تطلُّع بلاده إلى تعزيز الشراكة معها في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التربوية التعليمية.

