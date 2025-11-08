مدير «الرعاية الأسرية»: «عام الأسرة» رسالة وطنية لتعزيز التماسك المجتمعي

أبوظبي (الاتحاد)



أكدت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2026 عاماً للأسرة، ليس مجرد مبادرة وطنية، بل رسالة مُلهمة تؤكد أن قوة الوطن تبدأ من الأسرة، وأن تقدم المجتمع وازدهاره يرتكزان على تماسك الأسر واستقرارها. وقالت في تصريح لها بالمناسبة: في عالمٍ يتغير بسرعة، تبقى الأسرة جسر التوازن بين الأصالة والتجدد، وبين القيم الراسخة والطموحات المتجددة. وعام الأسرة يأتي ليُجسِّد هذا التوازن، وليحتفي بدور الأسرة في بناء مجتمع متماسك يسوده الرفاه والاحترام والأمان. وأضافت: في هيئة الرعاية الأسرية، نرى في هذا الإعلان دعوة لتجديد التزامنا تجاه كل أسرة في أبوظبي. فبرامجنا وخدماتنا تنطلق من إيماننا بأن تمكين الأسرة يبدأ من دعم الوالدين، وحماية الأطفال، وتعزيز مشاركة الشباب، وتقوية الروابط المجتمعية وغرس الأمل، مشيرة إلى أنه «بالتعاون مع شركائنا، وضمن الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، نعمل على بناء بيئة تكون فيها كل أسرة مصدر قوة وإلهام وأمل لمستقبل أكثر تماسكاً وازدهاراً. عندما تزدهر الأسرة، يزدهر الوطن».

وتابعت: بالتعاون مع شركائنا، سنكمل مسار تطوير وتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية في إطار شامل يُقدّم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال برامج وخدمات متكاملة ومتاحة للجميع، إضافة إلى مبادرات توعية تهدف إلى تعزيز الحوار داخل الأسرة وبناء جسور الثقة بين أفرادها. معاً نلتزم بتعزيز الصحة النفسية في مجتمعنا. واختتمت العميمي تصريحها بدعوة الجميع إلى أن يكونوا شركاء في نشر ثقافة التوازن النفسي،.