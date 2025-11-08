الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تبحث تعزيز سبل التعاون مع «الداخلية الروسية»

سيف المزروعي يتسلم درعاً تذكارياً خلال الزيارة (من المصدر)
9 نوفمبر 2025 01:14

دبي (الاتحاد) 

التقى اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، خلال زيارة رسمية لجمهورية روسيا الاتحادية، ماكسيم ليكسوتوف، نائب عمدة موسكو لشؤون المواصلات، والجنرال أوليغ أناتوليفيتش بارانوف، رئيس الإدارة الرئيسية لوزارة الداخلية الروسية.
حضر اللقاء، العميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، والملازم أول مراد علي سبت، من لجنة تأمين الفعاليات.
وأشار اللواء المزروعي، خلال اللقاء إلى حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد جسور التواصل كافة، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات وفق توجيهات القيادة الرشيدة.
وعلى هامش الزيارة، التقى اللواء سيف مهير المزروعي والوفد المرافق له، بالدكتور محمد أحمد سلطان عيسى الجابر، سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، وتم إهداؤه درعاً تذكارية بمناسبة الزيارة.

أخبار ذات صلة
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على منشآت الطاقة
«الموارد البشرية»: 5 متطلبات للعامل لضمان الصحة والسلامة في المواقع
روسيا
المواصلات
موسكو
دبي
شرطة دبي
سيف مهير المزروعي
آخر الأخبار
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تتولى الإشراف على مساعدات غزة
اليوم 01:16
أطفال يسيرون قرب مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: انهيار غير مسبوق لقطاع التعليم في غزة
اليوم 01:16
رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع متضرر عقب هجوم روسي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على منشآت الطاقة
اليوم 01:15
موظفو المفوضية العليا للانتخابات يجهزون صناديق الاقتراع ومعدات أخرى لمراكز الاقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. الانتخابات البرلمانية تنطلق اليوم
اليوم 01:15
كبار الحضور خلال إطلاق المبادرة (وام)
الأخبار العالمية
«ديهاد» تطلق مبادرة بمليار دولار لدعم صندوق الطوارئ
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©