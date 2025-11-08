شرطة دبي تبحث تعزيز سبل التعاون مع «الداخلية الروسية»

دبي (الاتحاد)



التقى اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، خلال زيارة رسمية لجمهورية روسيا الاتحادية، ماكسيم ليكسوتوف، نائب عمدة موسكو لشؤون المواصلات، والجنرال أوليغ أناتوليفيتش بارانوف، رئيس الإدارة الرئيسية لوزارة الداخلية الروسية.

حضر اللقاء، العميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، والملازم أول مراد علي سبت، من لجنة تأمين الفعاليات.

وأشار اللواء المزروعي، خلال اللقاء إلى حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد جسور التواصل كافة، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

وعلى هامش الزيارة، التقى اللواء سيف مهير المزروعي والوفد المرافق له، بالدكتور محمد أحمد سلطان عيسى الجابر، سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، وتم إهداؤه درعاً تذكارية بمناسبة الزيارة.