علوم الدار

سعود بن صقر وراشد بن سعود والشيوخ يحضرون أفراح المعلا

سعود بن صقر يرافقه محمد بن سعود لدى حضورهما أفراح المعلا (الصور من وام)
9 نوفمبر 2025 01:14

أم القيوين (وام)

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه اللواء الشيخ راشد بن أحمد بن عبدالله المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، بمناسبة زفاف نجله الشيخ أحمد، إلى كريمة الشيخ سعيد بن أحمد بن عبدالله المعلا.

وقدم سموه، خلال الحفل الذي أقيم في قاعة «البيت متوحد» بأم القيوين، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة تسودها المحبة والمودة.
حضر حفل الاستقبال عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.
كما حضر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه اللواء الشيخ راشد بن أحمد بن عبدالله المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، بمناسبة زفاف نجله الشيخ أحمد بن راشد المعلا على كريمة الشيخ سعيد بن أحمد بن عبدالله المعلا.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة البيت متوحد بأم القيوين، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الرقابة المالية، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.
وبارك سمو الشيوخ للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياةً زوجية سعيدة.

