الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فرصة سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة غدا

أبوظبي
9 نوفمبر 2025 18:03

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا شمالاً وشرقاً، وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً على السواحل والجزر الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة مع رياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 كم/س إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:30 والثاني عند الساعة 06:28، والجزر الأول عند الساعة 08:59 والثاني عند الساعة 23:01.
بحر عمان خفيف الموج أيضا. وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:09 والثاني عند الساعة 01:58، والجزر الأول عند الساعة 19:05 والثاني عند الساعة 08:09.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                     الحرارة العظمى  الحرارة الصغرى  الرطوبة العظمى  الرطوبة الصغرى

أخبار ذات صلة
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
توقعات بسقوط أمطار غداً

أبوظبي                     30 22 85 35
دبي                         31 23 85 30
الشارقة                    31 19 80 30
عجمان                    31 21 80 30
أم القيوين                 30 17 85 35
رأس الخيمة              32 17 70 25
الفجيرة                    30 22 70 35
العـين                      32 21 65 15
ليوا                       32 16 80 15
الرويس                 31 20 80 30
السلع                    29 21 80 25
دلـمـا                    28 24 85 40
طنب الكبرى          29 25 80 40
طنب الصغرى       29 25 80 40
أبو موسى            29 25 80 40.

المصدر: وام
درجات الحرارة
سقوط أمطار
حالة الطقس
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
اليوم 13:01
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
الرياضة
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
اليوم 12:55
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
الرياضة
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
اليوم 12:52
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
اليوم 12:50
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
علوم الدار
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©