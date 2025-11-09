تأهيل 19 خبيراً للتعامل مع المتفجرات

دبي (الاتحاد)



أهَّلت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، 7 خبراء و12 مساعد خبير في مجال التعامل مع المتفجرات، بعد أن أنهوا كافة متطلبات «الدبلوم الأكاديمي للحد من تهديدات المتفجرات والذخائر»، الذي يُعد أول برنامج مُعتمد على مستوى الدولة من المركز الوطني للمؤهلات، ووزارة التربية والتعليم، في مجال قدرات التعامل مع الذخائر والمتفجرات.

وجاء تأهيل الخبراء والمساعدين ضمن متطلبات الدبلوم، الذي يُعد جزءاً من المشروع المتكامل الخاص بتأهيل الكوادر الوطنية في مجال المتفجرات، حيث نشروا أبحاثاً علمية في المجلات المُحكِّمة في هذا المجال، واستوفوا الترخيص السنوي للتعامل مع المتفجرات.

واستمع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إلى شرحٍ حول نتائج «الدبلوم المهني للحد من تهديدات المتفجرات والذخائر»، خلال برنامج التفتيش العام على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد مصبح الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ونائبيه العميد عبيد بن يعروف، لأمن الهيئات، والعميد هشام السويدي لشؤون الطوارئ، إلى جانب العميد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من كبار الضباط.



تكريم

تم تكريم اللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء سيف المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد مصبح الغفلي، مدير أمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد عبيد بن يعروف، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات، والعميد هشام السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ، والعميد خميس الشامسي، مدير إدارة الطوارئ، والعقيد أيوب كنكزار، نائب مدير إدارة الطوارئ.