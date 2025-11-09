الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اختتام «ربدان لقادة المستقبل» بمشاركة مؤسسات أمنية ودفاعية

طلاب لدى زيارتهم معرض ربدان لقادة المستقبل (من المصدر)
10 نوفمبر 2025 01:15

أبوظبي (الاتحاد) 

اختتمت أكاديمية ربدان فعاليات «معرض ربدان لقادة المستقبل»، الذي استمر ثلاثة أيام في مقر الأكاديمية بأبوظبي، بمشاركة أكثر من 900 طالب وطالبة من ثماني مدارس شراكات تعليمية، في تجربة تعليمية تفاعلية جمعت بين الإلهام والمعرفة، وربطت التعليم بالمستقبل المهني في مجالات الأمن والدفاع وإدارة الطوارئ والأزمات.
وجسَّد المعرض رؤية الأكاديمية في تمكين جيل المستقبل من رسم مساراتهم بثقة ووعي، عبر برنامج زاخر بالجلسات التعريفية وورش العمل والعروض التفاعلية التي قدَّمت صورة حية عن واقع المهن الوطنية المتخصصة وآفاقها المستقبلية.
وأكَّد جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، أنَّ المعرض يُجسِّد الوعي المتزايد لدى طلبة المدارس بأهمية التعليم المتخصص في صون مستقبل الدولة، معبِّراً عن فخره بالحماس الكبير الذي أبداه الطلبة تجاه مجالات الأمن والدفاع. 
وأشار إلى أنَّ تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات والعقلية الصحيحة، يُعَدُّ استثماراً حقيقياً في الحفاظ على أمن دولة الإمارات وتقدُّمها، مؤكِّداً أنَّ «معرض ربدان لقادة المستقبل» يُمثِّل خطوة مهمة في إلهام الجيل المقبل، للسير في مسارات مهنية هادفة تُعزِّز الجاهزية الوطنية وتُرسِّخ دعائم الأمن والاستدامة. وشهد الحدث حضوراً مميَّزاً من وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وشرطة أبوظبي، في مشهدٍ يجسِّد تكامل الجهود الوطنية لإعداد كفاءات قادرة على حماية مكتسبات الوطن وصون أمنه واستقراره.
وشاركت في المعرض مجموعة من المؤسسات التعليمية والعسكرية الرائدة، من بينها جامعة زايد العسكرية، وكلية زايد الثاني العسكرية، وكلية خليفة بن زايد الجوية، وأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، مقدِّمةً للطلبة لمحةً واقعيةً عن طبيعة الدراسة والعمل في هذه المجالات الحيوية.

200 جلسة تعريفية
وتضمَّن المعرض، أكثر من 200 جلسة تعريفية وتفاعلية تناولت موضوعات متنوّعة، من بينها برامج أكاديمية ربدان ومتطلبات القبول والمنح الدراسية، إلى جانب جلسات التوعية المرورية الذكية، والتثقيف بمخاطر المخدرات، وعروض الشرطة والأمن، واستعراضات وحدة الكلاب البوليسية (K9) التي لاقت تفاعلاً واسعاً بين الطلبة.
وشارك أكثر من 100 متطوِّع من طلبة أكاديمية ربدان في تنظيم الفعاليات وإدارتها، مجسِّدين روح المسؤولية والانتماء الوطني، ومؤكِّدين القيم التي تغرسها الأكاديمية في طلبتها، من المبادرة والقيادة والعمل الجماعي.
ويعكس «معرض ربدان لقادة المستقبل»، التزام الأكاديمية الراسخ بتحويل التعليم إلى منصة وطنية للجاهزية والإلهام، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والأمنية لبناء جيلٍ واعٍ وقادرٍ على المُضي بثقة نحو مستقبلٍ أكثر أماناً واستدامة.

