علوم الدار

«النقل المتكامل» الشريك التنظيمي والتشريعي لمعرض «دريفت إكس 2025»

«النقل المتكامل» الشريك التنظيمي والتشريعي لمعرض «دريفت إكس 2025»
10 نوفمبر 2025 01:15

أبوظبي (الاتحاد) 

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، مشاركته في معرض «دريفت إكس» 2025 بصفته الشريك التشريعي الرسمي للحدث، الذي يُقام خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2025 ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»، الذي يُنظِّمه مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في العاصمة أبوظبي.
وتأتي مشاركة المركز في المعرض، انطلاقاً من دوره جهة تشريعية وتنظيمية تُعنى بتطوير السياسات الداعمة لاعتماد حلول النقل الذكي في إمارة أبوظبي، إذ يواصل جهوده في تطوير الأطر القانونية والسياسات التنظيمية التي تدعم اعتماد التقنيات الذاتية بأمان وكفاءة.
وقال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة: «تأتي مشاركتنا في المعرض تأكيداً على التزام المركز بدوره التشريعي والتنظيمي في تطوير بيئة متكاملة تمكّن التقنيات المستقبلية، وتدعم الابتكار في مجالات النقل الذكي وذاتي الحركة».

 

أبوظبي
مركز النقل المتكامل
دائرة البلديات والنقل
الأنظمة الذكية
