الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»

حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
10 نوفمبر 2025 12:50

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»، الذي يُنظمه مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وحضر سموّه، برفقة سموّ الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، جانباً من الجلسات الحوارية التي استضافتها «قمة أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»، والتي يشارك فيها نخبة من القادة والخبراء العالميين في قطاع التنقُّل الذكي، لبحث سُبل تطوير الأنظمة الذكية ذاتية القيادة، إلى جانب تبادل الرؤى والأفكار حول أحدث المستجدات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الروبوتية والتنقُّل الذكي.

وأكد سموّه أن أبوظبي ستواصل قيادة دفّة صناعة مستقبل التنقّل الذكي، الذي أصبح محوراً رئيسياً في تنويع منظومة الاقتصاد الوطني وبناء نموذج تنموي مستدام، من خلال رؤية استشرافية واستثمار استراتيجي في البنية التحتية الذكية والكفاءات الوطنية، للمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة وبناء اقتصاد معرفي متكامل يضع الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع في صلب أولوياته.

وتستضيف القمة 13 جلسة حوارية يشارك فيها أكثر من 30 متحدثاً من صنّاع القرار والخبراء لمناقشة مستقبل الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، تحت شعار «هُنا نرسم ملامح مستقبل قطاع التنقُّل الذكي ذاتي القيادة»، بهدف ترجمة الرؤى الاستراتيجية إلى حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يُسهم في تعزيز كفاءة منظومة التنقل وبنيتها التحتية.

وتفقّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان عدداً من أجنحة الشركات المحلية والدولية المشاركة في النسخة الثانية من معرض «دريفت إكس»، الذي ينظّمه مكتب أبوظبي للاستثمار على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»، بمشاركة نخبة من المبتكرين والمستثمرين والجهات التنظيمية وصنّاع السياسات من حول العالم لبحث مستقبل التنقل الذكي.

وخلال هذه الجولة، اطّلع سموّه على أحدث الحلول التقنية والابتكارات المتقدمة التي تعرضها الشركات الرائدة عالمياً في مجال التنقل الذكي والخدمات اللوجستية، بما في ذلك نماذج عملية لأنظمة النقل ذاتية القيادة براً، وحلول الشحن البحري الذكي، وتطبيقات الطائرات من دون طيار، التي تمثّل نقلة نوعية في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتطوير البنية التحتية اللوجستية.

ويوفّر معرض «دريفت إكس» للمستثمرين منصة استراتيجية لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي والتعرّف على أحدث الابتكارات والنماذج الأولية، والتفاعل المباشر مع الشركات الناشئة والمطورين والمصنعين محلياً وإقليمياً ودولياً.

المصدر: وام
أبوظبي
حمدان بن محمد بن زايد
